La covid se dispara y pone en jaque a las ucis, que soportan una elevada presión

La séptima oleada de la pandemia de la covid-19 en Aragón sigue sin dar tregua y la evolución ascendente de la curva se refleja, a su vez, en un aumento progresivo de la presión asistencial. Ya hay 314 pacientes ingresados con coronavirus, 21 más que el día anterior. De ellos, 39 están en las ucis, el doble en tan solo un mes. El porcentaje de camas de intensivos ocupadas por covid es del 17,27%.

Solo este fin de semana, el Hospital Clínico tuvo cinco ingresos por covid en la unidad de cuidados intensivos y este lunes, teniendo en cuenta tanto pacientes con este virus como con distintas patologías, solo contaba con una cama libre. El jefe de servicio, el doctor Juan José Araiz, reconocía que "la uci no da más de sí". La ocupación roza el 100% "casi de forma permanente" y "trabajar en el límite es agotador". Estas Navidades, como ya ocurrió el año pasado, no cerrarán camas en esta unidad: "Pero hay otro problema, que no tenemos personal". Desde CC. OO. alertaron de que "ante el colapso de Primaria y que la Especializada empieza a desbordarse" penden de un hilo las vacaciones del personal. UGT, por su parte, reconoció que solo en el sector Zaragoza II hay 97 profesionales con resultado de PCR positiva a fecha de este lunes, la mayoría vacunados. El Servet cuenta con 57 plazas para críticos y, de momento, reserva la unidad de cirugía postcardíaca a covid. Este lunes la ocupación total del servicio rondaba las 39 camas.

Este hospital, debido a la presión asistencial registrada procedió este fin de semana a cerrar media planta 8 del edificio de Traumatología para destinar a personal de Enfermería de esa unidad a atender los ingresos que entran por Urgencias, tanto covid como no covid, concretaron fuentes del centro sanitario. Además, se ha abierto una zona de la planta 10 del edificio General como área covid. Y este lunes se empezó a preparar el área impar de esa misma planta para convertirla en hospitalización covid si las necesidades asistenciales así lo requieren, informaron desde UGT. El Clínico, por su parte, prevé cerrar 14 camas en la planta 10A y parte de la cirugía programada de tarde, del 23 de diciembre al 9 de enero, como es habitual en este periodo.

Por su parte, el Royo Villanova sigue con problemas de espacio ya endémicos al contar con más pacientes de los que puede atender en las 200 camas de hospitalización con las que cuenta. Este lunes había cerca de 100 personas pendientes de atender en urgencias y varias de ellas, como ya ocurrió la semana pasada, acabarán siendo derivadas a otros centros hospitalarios. En algún momento, confirmaron profesionales del hospital, se llegó a no contar con camillas suficientes. En el Hospital San Jorge de Huesca, para hacer frente a la sobrecarga de trabajo de Medicina Interna, se ha solicitado la colaboración de especialistas de otros servicios.

El epidemiólogo Nacho de Blas adelantó que "el problema que tienen ahora los hospitales es la incertidumbre sobre cuándo se alcanzará el pico de esta onda y hasta dónde llegará porque eso determinará el grado de saturación". "De momento -dijo- lo que se está observando es que la curva se está aplanando, lo que da tiempo a dar de alta a los hospitalizados en previsión de nuevos ingresos".