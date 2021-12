El mayor 'skate park' a cubierto de Aragón ultima su apertura en Cogullada

“Es una especie de sueño. Si me preguntas cuánto tiempo llevamos preparando el proyecto, te diría que toda la vida, porque siempre nos ha rondado por la cabeza poder hacer algo así”. Sergio Lucea, uno de los ‘skaters’ zaragozanos más conocidos a nivel internacional (tiene la friolera de 650.000 suscriptores en su canal de Youtube) no da abasto estos días. A los habituales envíos navideños de tablas personalizadas se suman los trabajos que está llevando a cabo junto a su socio, Nacho Romanos, para montar el que va a ser el mayor ‘skate park indoor’ de Aragón. En una nave del polígono de Cogullada, en la calle de Tomás Edison, a la altura del número 12, se despliegan más de 500 metros cuadrados con un enjambre de rampas, módulos, pistas, bordillos, cajones, barandillas…

“Muchos son elementos móviles para poder hacer distintos recorridos”, explican, sobre un local que también tendrá un rincón dedicado a tienda y pequeños espacios de asueto. El Nido Skate House, que tiene que estar listo para los cursos que ya se anuncian de cara a Navidad, abrirá en los próximos días: aunque aún no hay fecha fija de inauguración, apenas faltan unos pequeños retoques de adecuación (pintura, vinilos, grafitis, plantas…). “Las instalaciones pertenecen a Imagine Skateboards y las ha cedido para dar los talleres. Nos se trata propiamente de una escuela, sino que son clases que organiza Zaragoza Skateboarding Club Deportivo”, puntualiza Romanos, dueño de la Not Skate Shop (C/ Foratata, 1), en el barrio de Casablanca.

No es El nido el ‘skate indoor’ pionero de la capital aragonesa, pero sí el primero con estas dimensiones (los techos altísimo, propios de una nave industrial), con ventilación natural y sin columnas entre medio que torpedeen la actividad de los patinadores. En las instalaciones de Cogullada, además, hay una escalera que conduce a una parte elevada dedicada a despachos y a una suerte de mirador superior, con un gran ventanal, que servirá para que los padres puedan seguir las evoluciones de los chavales.

Pero, ¿qué necesidad hay de un ‘indoor’ para los patinadores locales? “El clima en Zaragoza no ayuda. El cierzo siempre es incómodo y puede disuadir para iniciarse en el ‘skate’. Por eso pensábamos que era bueno buscar un espacio cerrado en el que poder practicar, dar clases, hacer competiciones...”, comentan los responsables de El Nido. “Yo comencé con los vídeos de Youtube porque quería darme a conocer, transmitir lo que iba aprendiendo y hacer mis propios campamentos”, explica Lucea. “Tenía esa ilusión y ahora llega esta posibilidad, que me entusiasme y me hace realmente feliz”, añade, al tiempo que define al equipo al frente del proyecto como “formado y con una premisa común: disfrutar y hacer el ‘skate’ accesible a todo el mundo”. “El objetivo último de esta aventura es ofrecer un ambiente ideal para aprender practicar skate de manera segura y divertida”, explican.

Hasta el momento, las mejores pistas para patinar estaban en espacios conocidos como los potreros de Arcosur o el circuito que hay en Vía Hispanidad y que fue renovado hace cuatro años con el rediseño del arquitecto Daniel Yabar, quien atendió las peticiones de los usuarios para dotar a las instalaciones de quarters, spine, wallride (paredes sobre las que ciruclar) e, incluso, de un ‘skate bowl’. Muchos de estos elementos se encuentran también en El Nido, que “agrupa los sentires y las fuerzas del skate zaragozano”, afirman sus impulsores. Parece que en Aragón la afición al ‘skate’ avanza a pasos agigantados, si bien “siempre ha habido más tradición y parece que la modalidad esté más enraizada en otras zonas como el País Vasco o Cataluña”, dice Lucea, que perfeccionó su técnica en el barrio de La Almozara, de donde procede.

Hasta hace unos años, recuerdan, el ‘skate’ se asociaba casi con el vandalismo por las prácticas incívicas de algunos patinadores, pero en la actualidad es una modalidad que incluso se ha ganado un hueco a pulso entre las disciplinas olímpicas. Gracias a su tirón en las audiencias, el COI ha confirmado esta misma semana que la escalada, el surf y el ‘skate’ seguirán presentes en las citas olímpicas de París 2024 y Los Ángeles 2028. Precisamente para no hacer un skate urbano en el que el mobiliario sufra o en el que se moleste a peatones y viandantes, se antojan necesarios espacios como El Nido en donde practicar los trucos propios de los patinadores más virtuosos. Tras dos meses de intensísimas obras para preparar las maderas, soldar los suelos o acabar con su superficie originariamente rugosa, las instalaciones de Cogullada están tan a punto de caramelo que, incluso, tienen su propio logo y su propia ‘criatura’ modelada en 3D por Carlos Bronchales, de la firma zaragozana Crudo.

El zaragozano Sergio Lucea, con su tabla. Heraldo.es

Los cursos navideños, cuyas inscripciones ya están abiertas, están dirigidos a niños a partir de 7 años y a adultos. “Están diseñados para ofrecer una experiencia adaptada a cada participante, por ello se forman grupos de seis participantes por cada monitor, para asegurar así una atención personalizada”, explican. Las clases se llevarán a cabo entre las 9.00 y las 14.00 y se adaptarán a los niveles de cada cual con ejercicios que desarrollen la coordinación, el equilibrio, la psicomotricidad… A juzgar por los vídeos que Lucea y compañía van colgando en las redes sociales también habrá alguna noción de 'minitricks' o trucos, que van desde los propios de este deporte a arreglar zapatillas o cambiar la lija de la tabla, y otros que forman retos y rarezas. Los monitores son, incluso, expertos en 'fingerboard', que es la disciplina, que puede parecer algo ‘freak’ pero cuenta con muchos aficionados, de hacer trucos con los dedos sobre una tabla en miniatura.