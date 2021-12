Sanidad revisará las capacidades de la uci pediátrica del Infantil tras el colapso que obligó a derivar niños a otras comunidades

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha adelantado que el Departamento está trabajando en “revisar las capacidades de la unidad de cuidados intensivos pediátricos” del Hospital Infantil del Miguel Servet tras el colapso que sufrió a finales de noviembre y que obligó a derivar a niños aragoneses a otras comunidades más alejadas. Se trata de un servicio centralizado en Aragón que cuenta con apenas seis camas para una población estimada de un millón y medio de pacientes, que recibe también a pacientes de regiones vecinas, como La Rioja, Navarra y Soria.

Repollés ha respondido así a una pregunta planteada por la diputada popular Ana Marín, que ha recordado que en estas fechas “se suele producir un brote del llamado virus respiratorio sincitial que afecta de manera especial a los niños, de gran gravedad, y por el que algunos precisan ingreso en la uci”. En estas últimas fechas, ha indicado, “se ha colapsado”, lo que obligó a derivar un niño de Alcañiz a Castellón y otro de Huesca, a Barcelona, entre otros.

Para la consejera, la ocupación de esta unidad es “estacional” y se concentra, sobre todo, entre los meses de octubre a mayo, cuando se producen las infecciones respiratorias, pueden surgir “algún momento puntual de incremento de la necesidad de ocupación de la unidad”, como ha ocurrido este año, ha añadido. Al aumento de casos por el virus respiratorio sincitial se añade que “se ha retomado la actividad quirúrgica, y las operaciones de neurocirugía y cirugía cardíaca que se realizan en todo Aragón se hacen en el Servet y requieren de uci pediátrica”. “No estamos contentos con estas situaciones puntuales que se producen por la sobrecarga asistencial”, ha indicado la consejera, que ha adelantado, a su vez, que intentarán que “no vuelvan a ocurrir”.

En este sentido, Marín ha apuntado que “no es agradable que se hayan tenido que suspender intervenciones quirúrgicas de niños” para evitar que se repita ese colapso: “Hoy hay cinco camas ocupadas, de las seis”. La diputada popular ha apuntado que el Ejecutivo autonómico debería contar con un plan de contingencia para poner solución ante este colapso, que pasarían, dijo Marín, por ampliar camas para momentos ocasionales o llevar a cabo políticas de gestión “que eviten situaciones dolorosas”. “El déficit que nuestra sanidad pública presenta en algunas ocasiones, como esta, es desde luego preocupante y desde el Partido Popular le pedimos que se anticipen, gestionen y se adelanten a las situaciones que se pueden producir, y que piensen que detrás en cada ocasión hay un niño”, ha subrayado.

Por su parte, la consejera ha reiterado que “no es previsible que el virus sincitial sea tan temprano como este año ni que cause afecciones tan importantes en lactantes, seguramente por las consecuencias del covid, que ha modificado y variado la epidemiología de la enfermedad, que ha hecho que requieran respirador más tiempo del que habitualmente tenían que estar”. “Lo importante es que todos los niños sean atendidos en una uci pediátrica”, pero la derivación a otras comunidades es una “práctica habitual” en todas las comunidades autónomas cuando se producen picos de incidencia puntuales. “Esto no quiere decir que la unidad esté mal dimensionada, pero no estamos contentos. Este cúmulo de circunstancias se pueden repetir” y, por ello, “estamos trabajando en revisar las capacidades de la unidad para evitar estos inconvenientes”, ha concluido.