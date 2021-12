DPH y DGA empiezan a pagar las ayudas de la nieve

Un total de 335 negocios del sector de la nieve del Pirineo van a empezar a recibir por fin las ayudas prometidas por la Diputación Provincial de Huesca tras haberse quedado fuera de convocatoria de Gobierno central al no poder computar las pérdidas sufridas durante los meses de campaña invernal. En este caso, tenían que justificar una caída de ingresos igual o superior al 30% entre los períodos comprendidos del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020 y del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021.

Los beneficiarios son trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas radicadas en 23 municipios de las comarcas de Jacetania, Alto Gállego y Ribagorza (Sobrarbe se quedó fuera al no tener ninguna estación de esquí alpino) para paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia el coronavirus.

Prácticamente todos ellos recibirán el importe máximo de 7.000 euros (solo hay tres por debajo porque han justificado menores pérdidas), lo que supondrá el desembolso de 2.474.087 euros.

De ellos, la Diputación Provincial aportará 1,4 millones y la DGA los 1,2 restantes. En un principio se habían comprometido hasta 4 millones de euros entre ambas administraciones (1,6 y 2,4, respectivamente), pero no se ha agotado la partida. Ambas administraciones han firmado por fin el convenio por lo que los pagos llegarán ya este mes.

No obstante, hay 67 solicitudes que se han quedado fuera por no cumplir alguno de los requisitos: no estar radicada su actividad en los municipios de las citadas comarcas; no estar inscrito en los epígrafes del IAE que entraban en la convocatoria a 13 de marzo de 2020; haber sufrido una merma de ingresos inferior al 30%; ser entidades sin ánimo de lucro; presentar más de una solicitud o fuera de plazo; o no haber subsanado un requerimiento. Sin embargo, aún tienen 10 días para alegar.

La DPH también lanzó una convocatoria para los refugios de montaña por los perjuicios sufridos en 2020 a causa de las restricciones de la pandemia. En este caso los 17 albergues de montaña de la provincia empezaron a cobrar el dinero a finales de octubre. Las ayudas han ascendido a 154.228 euros, oscilando entre los 5.122 euros de la subvención más baja y los 13.826 de la más alta, al refugio con mayor ocupación.