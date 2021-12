Carmelo González, de Fetraz: "De seguir así, el paro del transporte no acabará en tres días"

La reciente reunión entre las patronales del transporte y el Gobierno no ha permitido acercar posturas que permitan desconvocar la huelga convocada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera entre las 24 horas del día 19 de diciembre y las 24 del 22 de diciembre. "El Gobierno no ha concretado nada. Nos ha dicho que incluiría algunas de nuestras peticiones en una ley de sostenibilidad, que requiere no meses sino años hasta ser aprobada. El transporte necesita soluciones por la vía de urgencia", dijo Carmelo González, presidente de la Federación de Transportes de Mercancías por Carretera de Zaragoza (Fetraz), que participa en la negociación en Madrid.

"El Gobierno no ha dicho nada de prohibir la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga ni de la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del precio del gasóleo que le estamos pidiendo cuando nos ha subido un 35%", criticó González. "De seguir así, el paro del transporte no terminará en tres días», advirtió. «La inmensa mayoría de las empresas ha dicho que va a secundar el conflicto. Los ánimos están cada vez más calientes", indicó, al ver que el Gobierno desoye las reivindicaciones del sector y no concreta.

González recordó que el mantenimiento del gasóleo profesional, la reducción de los tiempos de espera y compensación obligatoria, así como la no aplicación de la euroviñeta son otras de las razones que han llevado al transporte a movilizarse. "No entendemos tampoco por qué el Gobierno apoya el cambio de flotas en el transporte de viajeros, es decir, en autobuses, para incorporar los que funcionan con gas natural, pero no en camiones. Vamos a recurrir ese decreto del 16 de noviembre", señaló.

"Está más que justificado el paro de los transportistas", añadió por su parte Juan Antonio Ruiz, de la empresa Transportes Hermanos Ruiz. "Es hora de que el Gobierno nos escuche y busque soluciones", afirmó. "Si no, además del paro de tres días, habrá que pensar en acciones de mayor contundencia", apostilló González, que recordó que el 85% de las mercancías se mueven por carretera y en camión y que el sector supone un 4,8% del Producto Interior Bruto (PIB).