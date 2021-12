Los fondos Leader crean 9.000 empleos en Aragón en treinta años

Los grupos de acción local de Aragón están analizando este jueves y viernes en Alquézar el futuro de los planes para el desarrollo rural que gestionan y los retos a los que tendrán que enfrentarse en el próximo periodo que llegará hasta 2027. Agentes de los territorios, responsables políticos del ámbito del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, profesores de la Universidad de Zaragoza o presidentes de estos grupos de acción local debaten en un encuentro organizado por el Ceder Somontano y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural inaugurado esta mañana y que se prolongará hasta el viernes por la tarde con la visita a las pasarelas sobre el río Vero.

Precisamente Alquézar constituye uno de los mejores ejemplos de lo que han supuestos la gestión de los fondos Leader provenientes de Europa, el Estado y Aragón para dinamizar el territorio. De ser una localidad en riesgo de quedarse despoblada a finales del pasado siglo, hoy es una de las villas con un mejor casco histórico conservado, referencia turística de Aragón y uno de los Pueblos Más Bonitos de España. “Para mí han sido fundamental”, explica el presidente del CEDER Somontano, alcalde de Alquézar y hostelero, Mariano Altemir, refiriéndose a los fondos Leader. “El emprendimiento en estos momentos es muy complicado y si no hubiéramos tenido en ese momento emprendedores, ayudas y asesoramiento esto no hubiera funcionado así”, afirmaba el alcalde en el acto inaugural de las jornadas que se desarrollan en el Ayuntamiento. La villa medieval paso de no tener una infraestructura turística a 16 restaurantes, 5 hoteles, 3 albergues y 2 campings “que sin las ayudas del Leader no hubieran existido ni aquí ni en el Somontano”.

Altemir recordaba que la inversión pública de los fondos Leader multiplica por tres la iniciativa privada: “Es un caramelo que se le pone al emprendimiento porque al final siempre haces más inversión de la prevista inicialmente”, señala el alcalde, que se ha beneficiado también de estas ayudas para levantar su hotel.

También ha destacado el desarrollo de otras iniciativas llevadas a cabo con estos fondos como la de Pueblos Vivos para captar nuevos pobladores y facilitarles el acceso a la vivienda y el trabajo que está dando sus réditos en el Somontano, la creación de una denominación de origen Somontano o los planes de modernización del comercio rural, entre otros.

Todo este bagaje sembrado durante treinta años es el que se quiere poner de manifiesto ante el Gobierno de Aragón para que se cuente con una dotación presupuestaria acorde al trabajo que realizan y se faciliten trámites administrativos. “Tenemos que lanzar puentes con la administración. Es importante que haya conexión entre el medio rural y el urbano porque nos necesitamos todos. Nuestras entidades están en el territorio, con los emprendedores y con la gente que apuesta por vivir en los territorios”, señala Altemir.

Empleo femenino y fijar población

El presidente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, José María Merino, presidente también del grupo de acción local de las Cuencas Mineras en Teruel valoraba de forma “muy positiva” el impacto que estos fondos han tenido para Aragón en las tres últimas décadas. Gracias a estas ayudas se han generado 9.000 empleos y en el último programa, que abarca el periodo de 2014-2021, se han generado 1.588 puestos directos de trabajo, la mayoría, un 55%, mano de obra femenina. “Han sido una herramienta básica para detener a la despoblación. Todos los grupos vamos a cumplir la expectativa al 100% de estos proyectos y todos los territorios se están desarrollando”, ha señalado Merino, quien ha puesto a Alquézar en ejemplo de “pueblo Leader, que ha pasado de estar a condenado a desaparecer con muchos establecimientos con el cartel de fondos Leader en su fachada. Hoy Alquézar es uno de los mejores pueblos de Aragón”.

El presidente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural pedía al Gobierno de Aragón que los grupos de acción local puedan manejar para el próximo periodo, 2023-2027 un montante de 55 millones de euros.

Respaldo de las tres diputaciones provinciales

Los tres presidentes de las diputaciones provinciales de Aragón han participado también en estas jornadas en las que han puesto en valor el papel que juegan estas administraciones, así como las ayudas Leader en la lucha contra la despoblación.

El presidente de la DPH, Miguel Gracia, ponía el acento en la excesiva burocratización a la que se deben enfrentar estos grupos de acción local en la gestión de los fondos Leader que han sido “fundamentales para el territorio y han generado un emprendimiento y un empresariado que no es deslocalizable y se quedan en los núcleos. Desde las diputaciones tenemos que hacer un esfuerzo por apoyarlos y solucionar el problema de la burocratización en la gestión”.

Por su parte el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez, abogaba por buscar algún entendimiento con las administraciones públicas para que los grupos tengan una autonomía y presupuesto propio para poder realizar sus convocatorias, “con el apoyo de las comarcas, diputación o del propio del Gobierno de Aragón que deben de tener la responsabilidad”.

En este sentido, el vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, ponía el acento en la “inseguridad jurídica” con la que se enfrentan los presidentes de estos grupos de acción local “que no cobran nada por esto, son personas de la sociedad civil que toman decisiones con la mejor intención pero que pueden verse envueltos en el problema de la no devolución de un aval. Hay que buscar una seguridad jurídica para ellos que a cambio de nada se preocupan mucho por el territorio”.