El debate sobre la igualdad traspasa los muros de la cárcel de Zuera

Los internos e internas del centro penitenciario de Zuera se han sumado este jueves a los actos con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer al poder participar en un una charla titulada "¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad?" impartida por un psicólogo de la asociación Hombres por la Igualdad en Aragón. Así, han asistido a la sesión celebrada en el espacio sociocultural y han sido muy participativos en el turno de preguntas.

Fuentes penitenciarias han explicado que esta conferencia coincide con el día de la Violencia de género y se planteó con el objetivo de comprender realmente qué significa el término “igualdad” y cual es su implicación en nuestras vidas. En la prisión de Zuera hay alrededor de 65 mujeres y 1.200 hombres.

Los presos han escuchado que esto se plantea como un viaje a través de su propia existencia , de cómo se hicieron mujeres y hombres a través del proceso de socialización y cómo este proceso ha estado presente en toda nuestra existencia y ha determinado en gran manera lo que somos. "Como decía Simone de Beauvoir: la mujer no nace, se hace…", detalló el conferenciante, quien añado, “y el hombre también”.

A lo largo de la sesión han hablado de género, estereotipo, rol, socialización, equidad, masculinidad, feminismo, etc. para aclarar conceptos y desmontar mitos. Todo ello lo han realizado a través de ejemplos de su vida cotidiana que han analizado para darse cuenta de que una cosa es “mirar” y otra muy distinta “ver”. "Si no vemos, nunca podremos modificar y cambiar aquello que no nos parece justo", ha asegurado el conferenciante.

La asociación 'Hombres por la Igualdad' defiende que los roles mayoritarios de los varones no deben predominar en la sociedad y menos los de las mujeres, que se plantean como dependientes o complementarios a los de los hombres, en una sociedad basada en un modelo patriarcal. El éxito de la charla entre los internos e internas les ha llevado a proponer otra en los próximos meses.