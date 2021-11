El ocio nocturno anuncia que pedirá medidas cautelarísimas contra la implantación del pasaporte covid

La Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) medidas cautelarísimas para paralizar la aplicación del pasaporte covid en la Comunidad. Su presidente, Alberto Campuzano, ha confirmado que el documento se presentará “entre mañana y el viernes” ante lo que el sector considera “un nuevo disparate”. “Así no vamos a conseguir que los locales sean más seguros. Ni siquiera va a haber trazabilidad tras los contagios ni se va a saber quién es un chiste”, ha aseverado. El colectivo se ha reunido “por primera vez en 600 días” con el Departamento de Sanidad, a quien ha reclamado “más tiempo” para aplicar la medida, que entrará en vigor este jueves. Sus integrantes no entienden que no haya una aplicación para garantizar la autenticidad de los pasaportes. “Se nos ha instado a utilizar una del Gobierno austriaco, es increíble”, ha afirmado Campuzano. Lamentan, asimismo, que el Ejecutivo autonómico no les haya garantizado que no habrá futuros cierres.

La asociación ha planteado a la DGA otra alternativa: una ‘pulsera sanitaria’ similar a la que se utiliza en festivales de música. En ella “se cargarían los datos del pasaporte, de las PCR o de los test de antígenos”, facilitando la labor a los empresarios del ocio nocturno y garantizando la privacidad de los usuarios. “Sería legal y tendría un coste de apenas un euro y medio por persona”, ha recalcado.

Campuzano cree que la aplicación del pasaporte covid provocará “caos y problemas” a las puertas de las discotecas. “Es una coacción directa a las personas que han ejercido su derecho de no vacunarse”, ha aseverado. Confía, pese a todo, en que la gente “siga saliendo” y la medida no afecte en exceso a la facturación.