Interinos aragoneses protestan en Bruselas contra la temporalidad

Un grupo de interinos aragoneses protestaron este martes frente al Parlamento europeo para reclamar el cumplimiento de la normativa comunitaria y el fin del abuso de la temporalidad. Olga Pérez, miembro del secretariado del Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (Stepa), incidió en la necesidad de paralizar todos los procesos selectivos en curso, ya que, de seguir adelante, "se crearía una situación de inseguridad jurídica", especialmente tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV para hacer fijos a los interinos que lleven en un mismo puesto al menos cinco años.

Los afectados dicen no entender que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga incumpliendo las directrices que marca la UE, de ahí que en estas próximas jornadas vayan buscar apoyos entre los eurodiputados españoles. Su intención es que estos últimos "presionen" a las autoridades españolas. Y recuerdan, en este sentido, que no actuar podría incluso amenazar la consecución de los fondos europeos postcovid Next Generation.

En total serán tres días de concentraciones que se unirán a las protestas ya impulsadas en los últimos meses en distintos puntos de España, incluida Zaragoza. Este martes, los interinos pudieron verse con eurodiputados como Jordi Cañas, de Ciudadanos, quien coincidió en que "es urgente que el Gobierno reciba a los afectados y escuche sus demandas" y se comprometió a luchar contra la situación "injusta" que viven estos trabajadores.

La intención, según comentó Pérez, es llevar la reivindicación a las distintas instituciones europeas, en las que repartirán panfletos en inglés, francés y español.

Este miércoles y jueves están previstas nuevas concentraciones frente al Parlamento de 12.00 a 14.00. Mientras, los afectados siguen esperando a que el Gobierno aclare la letra pequeña del acuerdo. "Las administraciones llevan décadas aplicando una temporalidad abusiva sin ningún rubor al cubrir plazas estructurales con contratos temporales en lugar de fijos", insistieron desde Stepa.

El problema, denunciaron, es que "hasta ahora, la única propuesta ha sido convocar oposiciones, un sistema que ni compensa a las víctimas del abuso ni sanciona a los responsables, y que puede dejar además en el paro y sin indemnización a miles de afectados". La previsión es que el pacto se lleve a comisión a finales de este mes y se vote en el pleno a principios de diciembre.