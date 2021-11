Sanidad depura responsabilidades tras la muerte de una mujer que había solicitado la eutanasia

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado este martes que su Departamento "ha depurado responsabilidades" tras el suicidio de una mujer de 83 años a la que, de acuerdo con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, se le negó la tramitación de la eutanasia pese a pedirla "desesperadamente" durante más de cuatro meses. En este sentido, fuentes de la Consejería han concretado que "se va a apartar de sus funciones a la persona responsable de la tramitación de los expedientes de eutanasia en esa área sanitaria".

Repollés ha achacado lo sucedido a un retraso en el inicio de los trámites. Al parecer, el médico de cabecera de la solicitante se había declarado objetor, sin que se adjudicase otro facultativo "en tiempo y forma" para cursar su solicitud. "Ahí es donde hemos fallado. Hemos establecido ya una serie de mecanismos para controlar este tipo de situaciones. Mejoraremos los procedimientos para que no vuelva a suceder", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que alrededor de un 6% de los médicos, enfermeros y farmacéuticos de la Comunidad se han declarado objetores, un porcentaje que ha sorprendido "por bajo", según ha declarado. Repollés ha insistido en que el Ejecutivo autonómico está "absolutamente comprometido" con el desarrollo de esta ley "en tiempo y forma", aunque, por una cuestión de confidencialidad, ha preferido no detallar cuántas solicitudes de eutanasia ha recibido el Gobierno de Aragón. Sí ha señalado que "algunas" han pasado ya por la Comisión de Garantías y que "en próximas fechas, el derecho a la prestación será realizado".

La titular de Sanidad ha descartado problemas de falta de información, ya que, como ha recordado, desde el 25 de junio, momento en que quedó aprobada la ley, se han hecho talleres formativos por parte del Departamento para acercar el protocolo a los profesionales.

Respecto a la evolución de la pandemia, ha confirmado que Aragón ha iniciado "un ascenso lento de casos" que coincide con el que se está dando en otras comunidades y países de Europa. Y aunque la presión hospitalaria "es baja", ha reconocido que esto "no significa que en absoluto estemos tranquilos ni que bajemos la guardia". "Tenemos que seguir estando vigilantes y cumplir las medidas no farmacológicas, como el uso de mascarilla en interiores. Con esto, imagino que conseguiremos mantener a raya el ascenso de la curva o que sea muy lenta. Pero si en cualquier momento consideramos necesario establecer medidas restrictivas, no dudemos de que así lo haremos. De momento, esto es algo que esperábamos, que estaba dentro de la hoja de ruta y que está controlado", ha dicho.

En cuanto a la situación de Atención Primaria, ha afirmado que el volumen de trabajo es el que corresponde a un mes de noviembre. Según ha explicado, las atenciones han vuelto a unos niveles prepandemia. "El año pasado no hubo resfriados y apenas hubo gripe. Este año ha coincidido la vacunación con las enfermedades respiratorias de antes de la covid. Indudablemente tienen mucho trabajo. Esperamos que se pueda resolver como han hecho hasta el momento con el personal que tenemos", ha agregado.