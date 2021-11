Ciudadanos reactiva sus bases en plena crisis en Zaragoza para que aporten ideas al partido

La dirección de Ciudadanos en Aragón ha movilizado sus bases en plena crisis interna con el objetivo de crear grupos de trabajo para que aporten ideas que se puedan plasmar en iniciativas parlamentarias y en el futuro programa electoral. El primer encuentro se he celebrado este martes en Zaragoza con la asistencia del vicesecretario general Edmundo Bal y la diputada nacional Sara Giménez, quienes instaron a la movilización y lanzaron un mensaje de "unidad", además de "insuflar ilusión" por el proyecto liberal.

Edmundo Bal ha resaltado que cuentan con 101 concejales en Aragón, gobiernan en ayuntamientos muy importantes como el de capital y aportan algo que, a su juicio, no puede dar el PP a los zaragozanos, "modernidad, vertiente social y velar mucho más allá de bajar impuestos municipales, que es el interés general de los que residen en el municipio". Ha citado a la vicealcaldesa, Sara Fernández, aunque no ha acudido por una "cuestión personal ineludible", al igual que otra de las dirigentes críticas, la diputada Susana Gaspar, que no ha estado por «motivos de conciliación familiar», aunque ha aclarado que no había sido invitada.

Sí han estado miembros del comité autonómico, invitados al acto, como son los ediles zaragozanos Víctor Serrano y Carmen Herrarte y los diputados regionales y secretarios de área Carlos Trullén, José Luis Saz y Carlos Hortas, además del secretario de Organización, Javier Puy. En total, se han congregado unos 60 afiliados y cargos públicos en un encuentro al que se citó a los jóvenes y a los inscritos en los grupos de expertos.

Edmundo Bal ha inaugurado los equipos de trabajo de contenido programático y apoyo a las instituciones, uno de los compromisos de la líder nacional, Inés Arrimadas. "La pandemia impidió desarrollar este plan y nos encontramos con una afiliación muy unida y con mucha ilusión por quedarse para relanzar el único proyecto liberal de España", ha dicho.

El también vicesecretario general y coordinador de Cs-Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha subrayado que este tipo de actos significa escuchar a los afiliados que van a participar en grupos de trabajo. "A partir de lo que determinen, haremos proyectos electorales, propuestas e iniciativas. Se trata de elevar a la política los problemas comunes por parte de una militancia que no hace ruido"», añadió en contraposición a los juntas directivas de Zaragoza que han dimitido en bloque, al igual que la mitad de las de la provincia.

Bal ha aprovechado el encuentro previo con los periodistas para criticar los Presupuestos Generales, defender las enmiendas para Aragón por un importe de 80 millones y censurar la "chapuza" de la ministra Montero, por querer regular por decreto ley la modificación de la base imponible de la plusvalía.