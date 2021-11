La DGA lanza un juego de cartas para jóvenes para combatir los discursos de odio e intolerancia en las redes

“Tu amigo te comenta que él se dedica a ligar por Instagram. Su plan: buscar fotos de chicas y les abre conversación privada indiscriminademente para sacarles tema de conversación, aunque no las conozca. Si no responden, se enfada y les insulta. No le suele funcionar, pero como se lo manda a tantas, alguna vez funciona (según él). ¿Qué actitud adoptas?” “En el grupo de Whatsapp de tus amig@s del barrio se ha montado una discusión sobre la inseguridad y el vandalismo en vuestra zona. Algun@s les están echando la culpa a determinados grupos de jóvenes y sus familias. Otr@s están intentando razonar con l@s primer@s diciendo que no es justo señalar así a la gente sin pruebas. ¿Qué actitud adoptas?"

Estas son dos de las situaciones a las que se van a enfrentar los jóvenes aragoneses que se sumergan en el juego de cartas 'Actitud hateblockers' que se ha presentado este lunes en el instituto Los Enlaces de la capital aragonesa. Los primeros en probarlo han sido un grupo de alumnos de primero de Formación Profesional de Vídeo- disc-jockey y sonido.

Diseñado por Cámara Cívica, una empresa especializada en acercar la política a través de la cultura pop, funciona como el archiconocido por los adolescentes 'Among Us', un juego muy parecido al clásico 'El asesino'. A dos de los participantes se les asigna el rol de 'haters' del grupo y solo ellos saben que han sido seleccionados para ello. El resto no tendrán ni idea de quiénes son y tendrán que descubrirlo por las posturas y comentarios que mantienen ante los escenarios que van planteando las distintas cartas.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que ha presentado esta iniciativa en el ies Los Enlaces acompañada por el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social, Raúl Oliván; y por el director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Adrián Gimeno; ha resaltado la importancia de esta nueva herramienta pedagógica. "Los discursos de odio tienen el campo abonado si una sociedad no se detiene a reflexionar, da por buenas mentiras sin cuestionarlas y permite, con esta actitud, que avancen los radicalismos”. En esta línea ha subrayado la importancia del “compromiso de todos y la implicación y formación de los más jóvenes para atajar esta realidad y combatirla desde dentro, desde las redes sociales y desde los ámbitos en los que se mueve la juventud”.

Por su parte, Oliván ha recordado que el proyecto 'Hateblockers' se puso en marcha hace un año "en el contexto de la pandemia" y se creó una comunidad de jóvenes comprometida en bloquear el discurso de odio y las 'fake news' en internet. Por su parte, Gimeno ha señalado que no se pretende "decir si una cosa es buena o mala" y ha recordado que el juego se puede descargar gratuitamente en la web https://hateblockers.es/web.