Listas de espera y racionamiento de videconsolas: el atasco mundial provoca el 'game over' del sector

Tener varios cientos de euros en el bolsillo ya no es el único requisito para hacerse con una videoconsola. Al menos, con los modelos más demandados, como la PlayStation 5 o la Xbox Series X. Y no porque no haya demanda... nada más lejos de la realidad. El sector, como no podía ser de otra forma, está profundamente afectado por una doble crisis: la de los microchips y la de transporte, que ahoga el comercio a nivel mundial.

La falta de semiconductores y el atasco en la logística de todo el planeta han propiciado hechos insólitos. En algunos establecimientos físicos y digitales, como las tiendas Game, se invita al consumidor a apuntarse a una lista de espera -de meses, en algunos casos- para conseguir una de las videoconsolas más preciadas. En otras superficies, como Media Markt, no se ofrecen ni los productos ni la fecha aproximada en que estarán disponibles.

Hay establecimientos en los que los Reyes Magos sí pueden encontrar algunos de estos caprichos tecnológicos, aunque solo pueden comprar uno cada uno de ellos. "En nuestro caso no hay problemas de abastecimiento, pero hacemos la venta de la PS5 bajo demanda por una decisión de la marca (Sony), que se inclinó por esta vía", explican fuentes de El Corte Inglés.

Las listas de espera y el 'racionamiento' no tienen, en cualquier caso, nada de ilegal. "Las condiciones de venta las pone el establecimiento. A menos que hubiera una discriminación a la hora de no atender a un comprador, los términos legales se cumplen", asume José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).

Para Oliván, en cualquier caso, esta fuerte demanda es "extraña". "En el sector tecnológico era de esperar un descenso en las compras porque durante la cuarentena las familias ya se dotaron con este tipo de productos. Por eso no es una locura sospechar de que no estemos ante un desabastecimiento real, sino que los fabricantes se estén guardando productos para poder justificar una subida del precio. Porque además, cuanto menos producto hay, más crece la demanda", recuerda.

"Si te dicen que de un producto solo hay una unidad y te piden un 20% más sobre el precio habitual, lo pagas. Puede ser que los fabricantes y grandes distribuidores se estén aprovechando para revalorizar sus stocks. Si tuviésemos indicios de que está ocurriendo esto, iríamos a la Comisión Nacional de lo Mercados y Competencia.

Sobre la lista de espera, el portavoz de la UCA recuerda que es un fenómeno que ya se aplica "con cualquier modelo nuevo". “Apuntarse a una lista de espera lo que va a hacer es encarecer el precio... y hay gente dispuesta a pagar lo que sea", añade, al tiempo que anima a "buscar en mercados alternativos, como de segunda mano, siempre que no se trate de productos de primer rango, que son más complicados de encontrar".

En Amazon y Aliexpress, por el hecho de contar con su propia cadena de distribución, no hay tantos problemas para hacerse con una de las últimas Xbox o Play Station 5, aunque no son demasiadas las tiendas que las ofrecen y su precio está por encima de lo habitual.

Muebles y accesorios

La crisis del transporte afecta también a otros sectores, como el de los muebles y los accesorios del hogar. El problema es palpable en los lineales de Ikea, que actualmente lucen algo más vacíos que otros años a estas alturas. "Nos está afectando, pero en menor medida gracias a acciones como la priorización de los productos más vendidos y relevantes para el consumidor", señalan desde la compañía. "Además, también se está planteando incrementar incluso más la producción en Europa, una casuística que ya alcanza al 70% de los productos, por lo que esa bajísima dependencia de Asia ayuda a que no nos veamos tan afectado", añaden.