Carmina García, paciente oncológica: "Había precedentes de supervivencia, ya no necesité saber más. Debía ir a por todas"

"En ocasiones no hay elección, la vida no deja escoger y un día te llevas una sorpresa". Así comenzó este jueves Carmina García, paciente oncológica, la conferencia inaugural del VI Congreso de Personas con Cáncer y Familiares de Aragón, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que finaliza este viernes. Un testimonio que refleja la dureza, y al mismo tiempo su optimismo y esperanza, ante una enfermedad de la que en 2020 se diagnosticaron 8.628 nuevos casos en la Comunidad.

Carmina García (Madrid, 1959) es catedrática jubilada de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. A la capital aragonesa llegó "por amor", según ella misma resume, en octubre de 1981. Dos años más tarde entró en la Universidad con una beca de investigación. Tantos años dedicada a la docencia le permitieron trasladar este jueves vía ‘online’, y sin perder la sonrisa, el terrible periplo al que se ha enfrentado desde que a finales de agosto de 2006 notó que algo no iba bien. A un cáncer de ovario le siguió una metástasis pulmonar en 2009 y un "circo de tres pistas", como ella misma lo definió, en 2017, con afección al pulmón y a la zona del peritoneo y la pelvis. La última operación a la que se sometió fue justo antes del confinamiento.

"Hablar de cáncer lleva a un territorio que da mucho miedo". Tras confirmarse el peor diagnóstico, hace 15 años, llegaron los miedos y las dudas: "Había precedentes de supervivencia y ya no necesité saber más. Debía prepararme para ir a por todas". "Opté por la desdramatización y por no perder el sentido del humor -relató-. Eso suponía quejarme lo menos posible, no alimentar la imaginación y disfrutar de todo lo bueno que me diera la vida".

"Y no crean que ha sido todo un camino de rosas -aseguró en su intervención-. Ha habido decepciones y alguna ausencia, pero elijo hablar de lo que ha ido bien". Y en este complicado y doloroso camino se queda con los "aspectos positivos de la enfermedad": "Puso de manifiesto mis propias fortalezas, unas inmensas ganas de vivir, un amor incondicional a la vida. Una apuesta franca por la felicidad y muchísimas ganas de volver al trabajo".

Para Carmina, la "tercera visita del cáncer" inició una nueva etapa en su vida, en la que dijo adiós a su vertiente profesional: hasta 2020 se reincorporaba a la universidad cuando se encontraba bien, pero las sucesivas recaídas y los accidentes que las acompañaban hicieron que las bajas se fueran acumulando. "Una vez asumido que había terminado mi época como profesora universitaria no paro de dar las gracias por estar aquí y ahora, viva y entusiasmada con la vida, llena de gratitud y amor. Estoy en una etapa de plenitud y serenidad". "Tengo el propósito de llegar a centenaria en el mejor estado físico, psicológico y mental posible", concluyó, no sin antes lanzar un mensaje para que se destinen más fondos a la investigación.

El congreso comenzó el jueves con los discursos inaugurales que ofrecieron Sira Repollés, consejera de Sanidad, y Joaquín Larramendi, presidente de la AECC en Teruel y representante autonómico, y la conferencia de Carmina. También ofreció la primera mesa de diálogo, centrada en cómo se afronta esta enfermedad en el entorno rural. Silvia Lacárcel, directora de la Cadena Ser en Teruel, moderó la charla en la que participó Rosa Subirada, médica del centro de salud de Binéfar; Gloria Martínez, paciente oncológica de Sádaba; e Isabel Bertolín, familiar de enfermo y residente en Sarrión. Todas ellas coincidieron en el mayor tiempo y dinero que supone enfrentarse al cáncer fuera de la capital y la inseguridad ante el desplazamiento si se agrava la enfermedad. Este jueves se programaron además 12 talleres. En uno de ellos, que trató sobre mujeres resilientes en la historia, participó Carmina García. El congreso concluye el viernes con una mesa de diálogo sobre cáncer y covid, además de otros 12 talleres, y las intervenciones de clausura que pronunciarán Ramón Reyes, presidente de la AECC, y Julio Lambea, oncólogo y presidente del comité técnico.