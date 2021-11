«Es él, no tengo dudas, es quien me acuchilló dos veces por la espalda»

José Rafael P. A., natural de la República Dominicana, negó ayer que acuchillara al ciudadano Abdoulie G., procedente de Gambia, la medianoche del pasado 30 de marzo de 2019 en la calle de Delicias. «Soy inocente. Eso es falso», declaró sobre su autoría.

José Rafael P. A. declaró que había conocido a la víctima en 2017 cuando iba de paseo con su mujer por la zona de la avenida de Valencia, donde hay grupos de africanos que venden joyas, y acabó comprando un anillo a Abdoulie G.

La víctima fue demoledora a la hora de identificar al acusado, al que reconoció sin ningún tipo de dudas cuando el magistrado Carlos Lasala le pidió que se bajara la mascarilla. «No somos amigos ni enemigos, pero ya tuve problemas antes (en marzo de 2018) por una agresión con una botella», incidió el ciudadano gambiano. La fiscal insistió a la víctima sobre el reconocimiento del acusado, ya que recibió dos cuchilladas por detrás: una afectó al pulmón derecho y la otra desgarró el riñón. «Es él. No tengo dudas. Es el que me apuñaló dos veces por la espalda y me insultó», recalcó al darse la vuelta y verle la cara.

Sin embargo, el acusado mantuvo que entre ellos no tenían relación, pero que se consideraba una «presa fácil» para identificarlo y atribuirle el intento de asesinato porque, dijo, «reconocieron su fotografía por Facebook». Durante el juicio, se quejó también de haber perdido el trabajo que tenía tras ingresar en prisión provisional durante dos meses.

Cuando sufrió la agresión, la víctima explicó que no conocía su nombre, pero su aspecto y lo identificó por fotografías. Además, volvió a señalarlo en una posterior rueda de reconocimiento que se realizó en la Policía Nacional y supuso el ingreso del sospechoso en prisión.

La representante del Ministerio fiscal solicitó una pena de once años de prisión por tentativa de asesinato y diez años de prohibición de aproximación a la víctima, más el pago de 7.140 por las lesiones y secuelas estéticas, así como el pago de 10.841 euros al Salud. Pero además, la fiscal reclamó que se sustituya la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España durante diez años.

Aunque la víctima también señaló que el acusado participó en otra agresión que sufrió en la calle Unceta, el 30 de marzo de 2018 –en la que otra persona fue condenada–, el abogado defensor, Alejandro Sarasa, incidió que en ese caso José Rafael P. A. fue absuelto. De hecho, el letrado reclamó la absolución de su cliente porque la víctima reconoció ante los primeros policías que acudieron a verlo en el Hospital Clínico que el autor era un joven de «raza blanca» y el procesado es de piel morena. Así lo manifestó uno de los dos agentes que atendieron al herido.

Otro agente del Grupo de Homicidios precisó que el lesionado les explicó que la persona que lo acuchilló tenía «acento sudamericano» y les informó de una conocida suya les podía dar pistas sobre su paradero, ya que su tío había tenido un problema con José Rafael P. A. relacionado con un asunto de drogas.