Un abogado en busca y captura tras no ir como acusado a un juicio en la Audiencia de Zaragoza

La sección tercera de la Audiencia de Zaragoza ha decidido poner en busca y captura de un abogado zaragozano que no se ha presentado como acusado a un juicio por estafa esta mañana que han tenido que suspender. El magistrado presidente José Ruiz Ramo ha comunicado la decisión del tribunal de comunicarlo a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que lo detengan y que ingrese en prisión hasta que se vuelva a celebrar la vista oral.

El tribunal ha adoptado esta resolución después de haber escuchado a la fiscal, que pide cuatro años de prisión al letrado; la letrada de la acusación, Ana Llorens, que reclama seis años de prisión; y la abogada defensora del turno de guardia, quien ha lamentado la falta de comunicación con su cliente.

El acusado, que responde a las iniciales José Javier P. Y., es un zaragozano que recibió 150.000 euros de la constructora Queri Europa en 2019 para facilitar la licitación y la adquisición de dos terrenos en Soria capital y otro en Calahorra (La Rioja) para instalar los supermercados Lidl y Semark. Pero al tratarse de un zaragozano el querellado, la causa judicial se lleva en la Audiencia de Zaragoza.

La abogada de oficio del acusado ha explicado al tribunal que no conoce al cliente, a pesar de haberlo llamado numerosas veces, pero no recibió respuesta por teléfono ni por whatsApp. Solo cuando la letrada optó por remitir una queja al Colegio de Abogados de Zaragoza, le llamó el acusado y pudieron hablar del caso. “Se las sabe todas y no me contesta”, lamentó su defensora, quien se quejó del tiempo de trabajo perdido ante la falta de respuesta de su supuesto cliente.

El presidente del tribunal comentó a la abogada de oficio que su cliente era abogado en Zaragoza, en medio de la audiencia pública, pero ella lo ignoraba. Los constructores perjudicados que habían sido citados como testigos desde Madrid y Soria, y otro de Zaragoza fueron informados por el tribunal de la decisión de la orden de busca y captura y que les informarán para la próxima cita del juicio, que dependerá de la detención del acusado.