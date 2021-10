"Una buena vacuna debería prevenir el contagio. Las nuevas serán mejores"

De no haber sido por la campaña de vacunación "no estaríamos como estamos, habría más gente en los hospitales y en las ucis". Partiendo de esta premisa, Juan José Badiola, catedrático de Patología animal de la Universidad de Zaragoza y epidemiólogo, dijo ayer que las vacunas actuales contra la covid "no son las más perfectas". "Previenen acabar en un hospital, pero no el contagio. Y una buena vacuna debería prevenir el contagio", afirmó.

Antes de impartir una conferencia en las XVII Jornadas laborales, organizadas por Aeal, sobre la situación actual de la covid-19 y el efecto de la vacunación, adelantó que "en el futuro las nuevas generaciones de vacunas serán mejores que las actuales". Además, consideró un "fracaso no haber encontrado un medicamento específico para tratar este virus, un antiviral".

Pese a todo, las perspectivas son buenas, añadió, "acabar con el virus es muy difícil con casi 500 millones de personas infectadas en todo el mundo y muchos países en los que no hay ni vacunas ni nada". Sobre si es acertado que la DGA haya decidido pasar mañana al nivel de alerta 1 modulado, consideró que sí, puesto que se basan en que no hay riesgo de colapso del sistema sanitario debido a la alta tasa de inmunización: "La vacuna evita el ingreso hospitalario y ahora con el refuerzo de la tercera dosis a los colectivos de riesgo se va a fortificar más".

Respecto al uso de las mascarillas, Badiola reconoció que "va a durar un tiempo": "Hay que pasar el invierno, una época peligrosa para los contagios ya que se pasan más horas en espacios cerrados". Y recordó que este virus respiratorio se comporta como la gripe y "hasta que no venzamos el invierno y veamos cómo va la cosa, tendremos que seguir usando la mascarilla en espacios cerrados ya que son un elemento de protección increíble".

Badiola señaló que "en Aragón no acabamos de estar del todo bien". "Estamos en el riesgo medio, pero la incidencia sube y baja sin acabar de normalizarse", explicó. No solo sucede en Aragón, dijo, sino en Cataluña, País Vasco, Cantabria, Baleares y otras "donde no acaba de bajar todo lo que debiera". Mientras siga así y haya esa masa de contagios, aunque pocos, "suponen un riesgo". Aprovechó para recomendar a los no vacunados que lo hagan, aunque se mostró contrario a la obligatoriedad. "La vacunación es voluntaria", concluyó.