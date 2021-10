IDL pide negociar ahora el despido colectivo de casi 200 trabajadores

El despido colectivo. Con un comunicado remitido esta mañana por la dirección de IDL al comité de empresa y a su vez reenviado por 'wasap' a la plantilla, se desayunaban los trabajadores de esta auxiliar de Figueruelas, a la que PSA (grupo Stellantis) rescindió el contrato este pasado sábado 9 de octubre. "Cinco días han esperado para reaccionar y ahora nos vienen con esto. Es una falta de respeto", criticaron desde el comité de empresa.

En la asamblea en el Parque Delicias a la que estaban convocada la plantilla, los trabajadores mostraron su absoluta indignación y malestar por la manera en que fabricante y contrata están actuando desde que les comunicaron la pérdida de la carga de trabajo. "Nosotros sí que hemos cumplido siempre en los veinte años que llevamos en la nave 21 de la planta preparando los materiales para las líneas", indicaba una de las trabajadoras. "Han actuado con premeditación, nocturnidad y alevosía diciendo que PSA les rescindía el contrato en pleno puente del Pilar para que no hubiera capacidad de reacción", denunciaba una trabajadora mostrando un comunicado que IDL les mandó el 27 de septiembre "trasladando un mensaje de tranquilidad a la plantilla" y señalando por escrito que el cliente, PSA, en ningún momento había manfiestado que fuera a "internalizar esta actividad" y aclarándoles que el contrato seguía vigente hasta el 31 de julio de 2023.

"No nos merecemos esto", decía otra de las trabajadoras, recordando que ni siquiera han podido entrar a la fábrica para recoger sus cosas. "Qué casualidad", apuntaba, "que PSA hasta ahora tuviera una carpa para tomarnos la temperatura y permitirnos acceder y ya el lunes hubieran reactivado los tornos para denegarnos el acceso".

"Ambas empresas sabían lo que iba a ocurrir. Les viene bien quitarse el excedente de gente que tienen porque con la crisis de suministro de semiconductores hay menos coches que fabricar", decía otro trabajador con más de quince años empleado en la nave 21 no solo para IDL sino para las contratas que le han precedido. "Esta decisión de rescindir un contrato no se toma de la noche a la mañana y ahora nos vienen con este paripé para no asumir la responsabilidad que tienen con sus trabajadores", criticaba.

Más de uno en la asamblea preguntó al secretario del comité, Jorge Bugeda, que explicaba posibles acciones a tomar, cuándo podrían subir a PSA a recoger sus cosas de la taquilla y cuando este dijo que el fabricante les contestaría en breve pero que les harían "pasar de uno en uno", la respuesta de todos fue un abucheo generalizado.

Y es que las gradas del anfiteatro de Parque Delicias se llenaron con buena parte de los casi 200 trabajadores afectados por este despido colectivo. "La plantilla está unida", subrayó Griselda Ramón, presidenta del comité, que explicó que ya han solicitado a la Delegación del Gobierno movilizaciones y concentraciones por el centro de la ciudad, así como otras que seguirán protagonizando a las puertas de la fábrica.