Aliaga: "Esto es mi vida. No estoy para pasear al perro ni a mis nietos en el carro"

¿Cómo se encuentra de salud? Se lo pregunto porque de ello depende que se presente o no a liderar el PAR.

Llevo quince días con la agenda como en los viejos tiempos, casi al límite. Cada vez me encuentro mejor y las pruebas han salido bien, pero con las enfermedades no hay 100% de seguridad. Salud física, bien, y mental, también.

Dijo que en septiembre lo decidiría y ha acabado el mes.

Vamos a dejar reposar el fin de semana, cuando haga la última meditación con la familia.

¿Cuándo hará el anuncio?

Estaré el fin de semana con mi hijo médico, que tiene mucho que decir. Va a pesar mucho la decisión familiar, aunque pienso que puedo seguir siendo útil tanto en el partido como en el Gobierno.

¿No estará pensando en anunciarlo el miércoles cuando se conozcan los compromisarios y sepa con qué fuerzas contaría?

No tengo tan mala leche, no tomo las decisiones tan meditadamente, lo mío es más de corazón.

¿Sería coherente dejar un cargo orgánico y seguir en el Gobierno, que exige más dedicación?

Presido el partido desde hace seis años y cuando repaso lo que han hecho los que se consideran críticos… No creo que ninguno pueda presentar una hoja de servicios ni del 1% de la mía. Quiero seguir siendo útil, pero si me presento y no obtengo una amplia y holgada victoria no seguiré. No soy de ganar por el 30% como alguno. Pero percibo que hay una amplia base del partido que pide que siga. Y una base social más allá del partido.

¿Me está diciendo que se va a presentar?

Estoy diciendo lo que estoy diciendo. Tomaré la decisión en los próximos días. Todo esto pesa a mi favor y en mi contra, una enfermedad compleja y que me tengo que dedicar a los míos después de años de servicio. Esto es lo que me pide la familia y no estar colgado al teléfono cuando estoy en casa. Pero esto es mi vida. No estoy para pasear perros ni a mis nietos con un carro por la calle.

Vamos, que no quiere dejarlo.

Quiero seguir siendo útil, pero si la gente del PAR, si finalmente me presento, no lo considera, tomaré otra decisión sin acritud.

Los partidos aragoneses han afrontado o están en puertas de sus congresos, pero en ninguno hay acusaciones de pucherazo como en el PAR. ¿Cómo han llegado a este punto?

No sé qué pretenden, pero tengo la sensación de que hay intereses en hundir al partido.

¿Qué intereses?

No lo sé, pero no es muy normal que me comenten hasta en la calle que cuando no se mandan cartas (a los periódicos) se presenten denuncias.

¿Se refiere a intereses políticos, empresariales…?

Puede molestar que haya un cuatripartito tan bien engrasado. Ya molestó y recuerdo episodios en las Cortes intentando poner cepos. Cuando se perfila que va a haber presupuesto y estamos gestionado una ingente cantidad de dinero, igual molesta que el PAR sea clave.

¿A quién apunta?

No apunto, pero no es normal estos insidiosos ataques y a los otros, cuando estaba en el hospital, los voy a llamar crueles. No se respeta ni la enfermedad. Cuando ha habido un comité nacional, muchos de esos críticos no han venido, y no mandan cartas para decir que quieren participar en no sé qué. Provoca cierta sorpresa estos movimientos.

Hablando de cartas. ¿Qué sintió cuando leyó la de sus antecesores cuestionando su gestión?

(Se tensa) Eso es el absoluto pasado. Irrelevante.

¿Cree que los críticos cumplirán su anuncio e irán de nuevo a los tribunales?

Tengo la percepción que sí tras aplazarse la vista oral (la de la demanda para exigir la convocatoria del congreso). No hay muchos motivos y sí órganos en el partido, con reuniones de la permanente y de la ejecutiva.

¿Una lista de consenso es ahora ciencia ficción?

No es ciencia ficción, pero no se logra hablando de cosas que no ha lugar fuera de los órganos del partido. Siempre se ha podido hablar conmigo en todos los debates. Y hemos vuelto al PAR al Gobierno y no hay ninguna contestación social por nuestro trabajo.

Vamos, que reivindica su papel en el cuatripartito.

Estamos desatascando proyectos gracias al pacto para modernizar las estaciones de esquí con su unión y el consejero de Educación se reúne con los directores de la escuela concertada. Nuestro papel en el Gobierno es de moderación, seriedad y trabajo por los aragoneses.

Muchos críticos dicen que no repetirán y dejarán el partido si no hay renovación. ¿Le preocupa?

Lo digo como lo siento. No me miro al ombligo y lo que tiene que calar en la sociedad aragonesa es que somos útiles. Si dejan el partido 15 o 20, no me preocupa porque otros han venido mal que les pese a algunos. Que dejen el PAR antes de hacerle más daño. Si uno ama este partido no le haría el daño que le están haciendo. ¿Qué proyecto tienen para Aragón? Yo sí lo tengo y lo estoy plasmando con la carta de presentación diaria de mi trabajo. Vamos a tener unos Juegos Olímpicos, vienen empresas y van a venir más porque tenemos activos, estabilidad y paz social.

¿Y la irrupción de Teruel Existe le preocupa?

Respeto a todos, pero pido que se juegue limpio, de modo que los proyectos que hemos sacado adelante otros no se los atribuya Teruel Existe.

¿Lo dice por el tren y por las autovías?

Por muchas cosas. Con las enmiendas que presentó el PAR a los Presupuestos Generales había muchas (infraestructuras) pactadas con el entonces ministro Ábalos. Por ejemplo, el tren. Es un trabajo de muchos durante muchos años. Otros nos hemos dejado la piel para defender proyectos en Madrid y fuera incluidos en el Fite. Hay que ser honestos y no atribuirte el trabajo de otros.

¿Se ve negociando con Ciudadanos una alianza electoral de centro para las autonómicas?

No descarto nada, pero esas operaciones de dar rienda suelta a algunos que presentan en Teruel acuerdos fuera de los órganos del partido… Hay que jugar limpio.

¿Entiende que fue una maniobra de Cs-Aragón?

Yo no enviaría a uno de los míos a negociar no sé qué cuando hay unos órganos del partido que son los que autorizan negociar con otro. Y si me siento en una ejecutiva y apoyo un código ético, lo digo con vehemencia, y luego me salto las reglas de juego…

¿Lo dice por Daniel Pérez Calvo, Berta Zapater o por los dos?

Por los que contribuyen a generar confusión, pero igual Daniel Pérez no sabe cómo van las reglas del juego porque a él lo impusieron desde Madrid. Me dolió mucho.

¿Lo ha hablado con él?

No, porque ya dijo en la prensa que tenía libertad.

El consenso del cuatripartito se ha roto con el proyecto olímpico o la unión de estaciones…

(Interrumpe) No lo veo así.

La unidad se ha roto. CHA los crítica y Podemos tampoco han cerrado filas. ¿Acabarán siendo un problema para su continuidad los proyectos de la nieve?

No, no. Estoy convencido de que los socios se acabarán convenciendo de que trabajar en un proyecto olímpico es bueno para Aragón porque será sostenible. No puede ser de otra forma.

Ellos no comparten que sean proyectos sostenibles.

¿Cómo que no es sostenible?¿Qué vamos a poner en el valle del Aragón sin nieve y qué vamos a hacer con toda esa economía creada durante sesenta años? Que me lo expliquen. Solo hay que ver el colapso económico en el último año por haber estado cerradas las estaciones.

CHA y Podemos elevan el tono y exigen que se cumpla el pacto. ¿Hay riesgo de que la coalición salte por los aires?

No lo percibo, salvo que aparezcan otras cuestiones de intereses electorales.

¿Y teme que pase cuando se acerque la cita electoral?

No percibo elementos de tensión en la coalición. El miércoles hubo Consejo de Gobierno y estuve con Soro con normalidad. También con Maru Díaz, coordinando agendas porque vamos a poner el 5G en Motorland.

Después de dos años de experiencia, ¿se siente más cómodo en el cuatripartito o en su etapa con el PP?

Cuando gobernábamos con el PP había una crisis durísima y no teníamos herramientas y se creó mucha tensión. Llevaba entonces el área de Industria y no tuve ningún problema con la presidenta Rudi ni con el resto de consejeros. Estaba cómodo.

¿Pero más o menos que ahora?

Estar cómodo es que lo que firmas se cumple, pero no soy un quisquillas. Hay una cosa que ha sobrevolado todo, resolver la crisis social y económica de la pandemia, que ha unido los intereses de partido y de los consejeros. Ha unido sus corazones y nos ha fortalecido. ¿Qué vas a pensar, en el PAR, en el PSOE? Se nos moría la gente en los hospitales. Y cuando estuve ingresado, no solo me llamaban todos los consejeros y el presidente el primero, sino que trabajaban para que no se atascaran mis temas.