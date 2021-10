Aliaga: "La industria sufre una tormenta perfecta, hay que prorrogar los ERTE por fuerza mayor"

El presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ve preciso "volver a pensar más en local" porque, advierte, "la crisis de los chips es una amenaza seria para la supervivencia de la industria".

Hace un año había más de 400 proyectos de renovables en tramitación. ¿Llegarán a buen puerto?

Ese es nuestro empeño. Tengo fe en mis equipos y en los promotores. Los que tengan solvencia técnica, económica y ambiental pasarán adelante.

Ahora deben superar la declaración ambiental y cada vez hay más oposición por su impacto. ¿Se pueden convertir las renovables en una rémora para el desarrollo en el territorio?

Vamos a ver, no se pueden hacer infraestructuras contra el territorio. Habrá que explicar bien las cosas y no meter presión a los plazos, como le pedí al Ministerio, porque los proyectos van más acelerados y no da tiempo a negociar y cerrar acuerdos. Si el territorio entiende que solo es usado para infraestructuras sin dejar beneficio, tendremos problemas.

El turismo ha batido récord este verano y aún se deben aplicar los bonos turísticos. ¿Hacen falta más ayudas?

El sector hostelero se ha beneficiado de tres planes de choque y hemos resuelto las ayudas para inversiones de protecciones frente a la covid, están en el plan de Economía con 147 millones, hay planes de dinamización turística, ayudas para la señalización en Teruel… Es un sector estratégico y el Gobierno lo está tratando como tal. Esperemos que una vez se restablezca la normalidad no tengamos que hacer un esfuerzo que difícilmente se podrá repetir.

La crisis de los chips, la luz a precio de oro y los fletes marítimos por las nubes. ¿Peligra la recuperación industrial?

Estamos en un momento muy delicado. El alza de los precios nos conduce a nuevos ERTE y Sernauto estuvo en este despacho hablando de la necesidad de aprobarlos por fuerza mayor. Es la tormenta perfecta.

Por eso le iba a preguntar. Los empresarios piden prorrogar los ERTE por fuerza mayor ante el impacto. ¿Lo comparte?

Lo tengo que compartir porque son un instrumento sobrevenido. Hay que prorrogarlos, seguro. Es lo aconsejable.

Los sindicatos plantean reformar la normativa de los ERTE para poder responder a este tipo de crisis. ¿Se debería acometer de urgencia?

No vendría mal disponer de un marco razonable para que estos temas los abordemos. Y como dijo hace poco un empresario, igual de pensar tanto en global tenemos que volver a pensar en local. La crisis de los chips es una amenaza seria para la supervivencia de la industria.