Vuelve el Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozanam

La Fundación Federico Ozanam ha decidido que el Rastrillo Aragón volverá a abrir sus puertas el próximo 22 de octubre, tras analizar tanto la situación y evolución epidemiológica, como la importancia que tiene para la misma la celebración del Rastrillo.

Este evento que supone, no solo la dinamización del tejido social zaragozano a través de la participación de más de 800 voluntarias y voluntarios y la colaboración de cientos de empresas y entidades aragonesas, sino también un importante escaparate para dar a conocer a la ciudadanía la labor que desarrolla la entidad y, sobre todo, una forma de recaudar fondos para paliar las importantes consecuencias económicas de la Covid-19 en las cuentas de la entidad.

El objetivo de esta XXXIV edición, tras no haber podido celebrar el Rastrillo el año pasado, es paliar las consecuencias de la Covid-19. La entidad, durante este ya año y medio de pandemia, no solamente no ha paralizado su actividad, sino que la ha incrementado para seguir apoyando a los colectivos vulnerables de la sociedad zaragozana, que han sido los más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia: familias sin recursos, desempleados, jóvenes sin cualificación, personas en situación de infravivienda y, por supuesto, las personas mayores. La Fundación quiere seguir estando en primera línea para dar respuesta a todas sus necesidades.

Esta situación le ha supuesto a la Fundación unas pérdidas económicas en el año 2020 de 875.000 euros y a pesar de que esperamos una mejoría en el presente ejercicio las previsiones nos llevan a unas perdidas en el 2021 de, en torno, a 300.000 euros. Pero Ozanam no va a parar, muy al contrario, estamos y estaremos más que nunca ayudando a las personas que nos necesitan.

Por ello, el Rastrillo Aragón de Ozanam, que año tras año, ha contribuido a la mejora de la atención a las personas desempleadas, a la formación de jóvenes sin recursos y a la construcción y equipamiento de Centros para Mayores, vuelve, con todas las medidas necesarias para crear un entorno seguro, pero manteniendo su vocación de unir, compartir y ayudar.

La cita tendrá lugar del 22 de octubre al 1 de noviembre, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Desde que empezó la pandemia, la Fundación ha tenido que superar muchas incertidumbres y ha vivido, con el conjunto de la sociedad, situaciones nunca antes conocidas. Los colectivos más vulnerables son los que más están sufriendo.

Este año, se ha incrementado las personas que acuden a la Fundación en busca de ayuda. Pero a pesar de las importantes pérdidas del ejercicio 2020, la Fundación no solo ha mantenido todas sus líneas de acción, si no que ha incrementado todo lo posible su ayuda.

El número de personas mayores que necesitan ayudas económicas para poder acceder a los servicios de centros de mayores ha aumentado. Así como el número familias en situación de vulnerabilidad.

Además, la Fundación Federico Ozanam cuenta con una plantilla de 828 personas. Más de la mitad trabajan en sus centros residenciales, atendiendo y cuidando a nuestros mayores, jóvenes, menores y mujeres víctimas de violencia de género, con un estricto protocolo de seguridad que supone un importante coste económico.

Desde la Fundación se hizo casi lo imposible en los momentos más difíciles para conseguir equipos de protección, evitando contagios y ofreciendo todos los cuidados con la máxima seguridad.

Además de proveer de EPIS al personal de los centros, la Fundación tuvo que adaptar todos sus centros residenciales a las nuevas medidas sanitarias. Lo cual ha supuesto tener que realizar obras de adecuación.

La Fundación Ozanam siguió con su labor de formación, ayudando a conseguir todos los recursos tecnológicos necesarios a los usuarios y profesionales para superar la brecha digital y que la enseñanza online llegase a todas partes.

De acuerdo con las modulaciones establecidas en la ORDEN SAN/1132/2021, de 15 de septiembre, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2, las medidas de prevención COVID serán las siguientes:

ACCESO DE PÚBLICO:

1. Marcas de distancia personal en zonas de acceso para evitar aglomeraciones en la entrada de público y diferenciación de canales de acceso.

2. Alfombras con desinfectante en las puertas de acceso.

3. Toma previa de temperatura mediante cámara termográfica por personal del Auditorio.

4. Contadores de aforo, para canales de entrada y salida.

INTERIOR Y DESARROLLO DEL RASTRILLO

1. Mascarilla obligatoria para todos los asistentes, voluntarios y empleados que intervengan en el evento.

2. Dispensadores de gel hidroalcohólico distribuidos en el vestíbulo de acceso e interior.

3. Panel de advertencias de prevención COVID del acto por megafonía cada 30 minutos.

4. Establecimiento de un sentido de la circulación para el público para evitar cruces indeseados.

5. Control de accesos a baños (6 personas por unidad de baños) y desinfección continua.

6. Supervisión continua para evitar la concentración de grupos de personas no convivientes superiores a 6 personas.

7. Control de medición de CO2 (3 mediciones durante el día)

8. Sistema de renovación continua del aire en el interior de la sala y disposición abierta de puertas de accesos de la sala.

La salida del público se organizará en un único sentido, de acuerdo con las instrucciones que irá facilitando el personal de sala del Auditorio de Zaragoza, de forma que se garantiza en todo momento la rapidez en la evacuación, así como la dispersión del público, evitándose cualquier aglomeración en las salidas.