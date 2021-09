Las mejores caricaturas

Cuando llegué a HERALDO aquel verano de 1990, recuerdo haber conocido al gran caricaturista zaragozano Calpurnio Pisón (Eduardo Pelegrín) y disfrutamos su éxito con la salida de su personaje Cutlas, que llegó hasta el cine. Poco después, en los primeros años de los 90, conocí a su sucesor y un buen compañero, Luis Grañena, en este periódico donde hemos convivido durante más de dos décadas. Ayer me escapé para disfrutar su exposición en el Paraninfo, inaugurada el pasado viernes. No se trata de decidirse sobre cuál es la mejor de las expuestas sino disfrutar con una gran colección de uno de los mejores caricaturistas de España, nacido en Zaragoza y que colabora en varios prestigiosos diarios de toda Europa.

En la entrevista que le hizo Mariano García en este diario, Grañena reconoció que «para un buen caricaturista no existe el rostro imposible». Es verdad que un dibujante como él no se dedica a hacer humor, pero hay personajes que lo provocan, como el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, o Donald Trump, expresidente norteamericano. «A veces es imposible que no se transparente en la caricatura lo que piensas del personaje. Hay gente antipática, y se nota en sus caricaturas», asumió, pero también pasa con los personajes queridos.

Esa reflexión a la que invita el autor ayuda a meditar con las caricaturas para colocar al personaje en su sitio, reconocer su identidad, como si rebuscaras el pasado en tu propia historia. Cuántos libros de García Márquez recuerdas, qué concierto fue el mejor en la Romareda y si reconoces a su cantante, o si la actriz que reconoces estaba en su mejor película. Dura hasta el 9 de diciembre y da mucho de sí.