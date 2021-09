Jon Cortázar: "Los videojuegos son armas perfectas que no sabemos utilizar"

El diseñador vasco de videojuegos, Jon Cortázar, fundador del estudio bilbaíno ‘Relevo’, ha visitado la capital aragonesa este fin de semana con motivo de la celebración de la segunda edición de la feria RetroZaragoza, que se desarrollaba en el Centro Cívico Delicias los días 24 y 25 de septiembre. ¿El objetivo? Ahondar en el desarrollo de videojuegos indie y las plataformas retro. Y qué mejor que contar con uno de los referentes en este ámbito en la actualidad.

Con su aparición hace 12 años, ‘Relevo’ se convertiría en la primera empresa vasca desarrolladora de videojuegos. Hoy en día, trabajan para plataformas Playstation y retro en general, y creándolos para PC y videoconsolas. "Aunque ahora nuestros productos llegan al gran público, la parte retro nos permite conectar con nuestros orígenes. Es una línea de negocio más nostálgica, aunque también nos plantea un gran reto", admite el diseñador.

¿El motivo? Porque han de dar con el juego perfecto partiendo de diversas limitaciones, por ejemplo, en cuestión de espacio. "Hacemos juegos para ordenadores clásicos, de los años 80 y 90. En aquella época los juegos no podían ocupar casi nada así que tenemos que trabajar con código muy básico y dar en el grano", afirma. Aún así, reconoce que no es una línea de negocio, sino un proyecto mucho más romántico.

"Hay quienes demonizan los videojuegos asegurando que provocan adicción, pero creo que es porque no se comprenden y tampoco lo quieren hacer"

"Condensar todos los componentes de un videojuego en 64 Kb es una aventura. Algo que requiere de un conocimiento avanzado", explica el diseñador. Para que éste sea un éxito, ha de ser divertido, interesante, intuitivo y "con una rabiosa jugabilidad". "Ni más ni menos como se hacían antes. Es un trabajo muy bonito", admite.

Se trata de un mundo que cuenta con muchos adeptos, sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia. Fue precisamente en la Ciudad Condal en 2003 cuando Cortázar descubrió lo que se movía detrás de este fenómeno. "Descubrí que había grupos de gente que desarrollaba videojuegos para el ordenador que marcó mi niñez, el MSX", rememora. Fue entonces cuando decidió tomarse mucho más en serio su 'hobby' que, a raíz de la crisis de 2008, se convirtió en una nueva línea de negocio dentro de la agencia de comunicación en la que trabajaba: los videojuegos por encargo.

En su opinión, los videojuegos son auténticas armas a las que no sabemos sacar partido. "Hay quienes demonizan los videojuegos asegurando que provocan adicción, pero creo que es porque no se comprenden y tampoco lo quieren hacer", asevera. Y es que, en la actualidad, son muchos quienes utilizan teléfonos y videoconsolas como "niñeras sustitutas" sin ningún tipo de control. Algo que puede acabar por convertirse en un arma de doble filo: "Creo que hay que sacarle partido, darle la vuelta, aprovechar sus potencialidades, que son muchas".

Centro Cívico Delicias: Feria RetroZaragoza vuelve de forma presencial Guillermo Mestre

De hecho, como explica Cortázar, jugar a un videojuego tiene una serie de componentes que, muchas veces, pasan desapercibidos como el entrenamiento en materia de agilidad mental, la toma de decisiones o incluso la posibilidad de aprender mientras juegas (como en los denominados juegos educativos) o las simulaciones terapéuticas.

"Yo juego con mis tres hijos, de 3, 8 y 12 años, pero comparto este momento con ellos. No les dejo y me olvido. Intento acompañarlos", explica. Y es que, en su opinión, "los videojuegos son armas perfectas que no sabemos utilizar".

‘Treasure Rangers’: el autismo también juega

Recientemente, uno de sus últimos videojuegos, ‘Treasure Rangers’ (PlayStation 4); era reconocido por el medio especializado 'GamesIndustry' como uno de los 100 miembros de la industria mundial del videojuego que busca convertir este negocio en un lugar más inclusivo. Un entretenido videojuego en el que cuatro jóvenes han de descubrir el motivo por el que están apareciendo socavones en su barrio.

"Quería que se naturalizase y visibilizase una realidad que en esta sociedad muchas veces no cabe"

Se trata de Lucy, Eric, Roxy y Randy, los cuales deben explorar las cuevas que han aparecido en las cloacas y, resolviendo diversos puzles, resolver el enigma. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que cada uno de estos personajes tiene una serie de fortalezas y debilidades. La única manera de llegar al final es colaborar los unos con los otros. para descubrir qué o quién está llenando de agujeros las calles. "Randy es un niño con autismo; un personaje basado en la historia de mi hijo que es capaz de orientarse con facilidad, aunque a veces se despista o se bloquea porque recibe muchos estímulos y necesita de sus amigos para seguir avanzando", explica el diseñador bilbaíno.

Aunque salió a la luz en 2019, se trata de un proyecto que comenzó a fraguarse en 2012. Un proyecto persona y muy necesario. "Quería que se naturalizase y visibilizase una realidad que en esta sociedad muchas veces no cabe. Además, ningún personaje es más importante que otro. Queremos hablar de la importancia de todos, cada uno en su medida, a la hora de pasarse el juego", prosigue Cortázar.

El videojuego ha sido desarrollado gracias al compromiso de PlayStation Spain, que decidió apostar por el proyecto. Además, cuentan con el apoyo de la Confederación Autismo España, y este año formará parte del Campus de verano de la Fundación Real Madrid, donde se utilizan este tipo de contenidos aplicados al ámbito formativo.