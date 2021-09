Twitter bloquea la cuenta del torero aragonés Imanol Sánchez, como ya hizo con Morante de la Puebla

La red social Twitter ha bloqueado este martes la cuenta del torero aragonés Imanol Sánchez. Como ya hiciera la plataforma con el perfil de Morante de la Puebla, ha hecho lo propio con el del torero zaragozano por contener en su banner y foto de perfil imágenes con temática taurina.

"Es lamentable que se censure de esta manera una actividad legal y reglada por la legislación española, pero lo que es más indignante es que me puedan amenazar de muerte, me puedan insultar y acosar sin que pase nada en esta plataforma y por subir contenido lícito. Debería ser Twitter quien se adapte a la Ley española. Me censuran de esta manera privándome de mi derecho al trabajo tal y como reza el artículo 35 de la Constitución", declara Sánchez a través de un comunicado.

En su mensaje al torero aragonés, Twitter indica que el contenido taurino es "violencia gráfica y contenido no apto para menores". "Hay que recordar que los menores de 18 años pueden acceder a las corridas de toros sin ninguna restricción por lo que el consumo taurino en redes sociales en menores de 18 años también está avalado por la ley", añade el comunicado.

El torero alude a un estudio publicado en la revista médica 'The Lancet' bajo el título 'Children unaffected by attending bullfights'. "En él se corroboraba que no hay razones empíricas suficientes para sustentar científicamente la prohibición de entrada de los menores de 14 años en plazas de toros", afirma el diestro. Dicho artículo, añade, "precisaba que es difícil la identificación del niño con la violencia cuando lo que ve es la lucha y muerte de un animal en un ambiente festivo, de forma esporádica, con unas reglas del juego aceptadas y con una aceptación social del entorno. Estas conclusiones se extrajeron de varios estudios independientes realizados por grupos de investigación multidisciplinares formados por psiquiatras, psicólogos y sociólogos de cuatro universidades distintas".

"Los informes científicos fueron supervisados y valorados favorablemente por el catedrático de de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, Enrique Echeburúa Odriazola. Tras destacar la rigurosidad metodológica de los cuatro estudios, el profesor Echeburúa, autor de 32 libros y mas de 400 artículos científicos, concluyó que no se puede considerar peligrosa la contemplación de espectáculos taurinos por menores de 14 años, cuando se trata de niños psicológicamente sanos y que acuden a estos espectáculos de forma esporádica, voluntariamente acompañados de adultos que tienen actitudes positivas ante las corridas de toros", concluye el torero.