Felipe Faci: "No cambiaré fiestas lectivas por el Pilar. No debe caer esta responsabilidad en los colegios"

Han pasado dos días desde el inicio del curso. ¿Ya ha habido que activar los protocolos covid?

De momento no tengo constancia de que haya habido que activarlos. Este curso es de transición a la normalidad y, en este sentido, la vacuna es un factor decisivo.

Este documento llegó el día que comenzaron las clases. ¿Supuso algún problema para los centros?

Es prácticamente el mismo que el del curso pasado, pero flexibilizando determinadas medidas por la vacunación. Se ha coordinado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades. Aunque teníamos el borrador desde hace días, no queríamos mandarlo a los centros porque uno de los temas en debate era el confinamiento de los contactos estrechos inoculados.

¿Cómo va a afectar que los vacunados no hagan cuarentena?

Va a haber menos confinados, mayor continuidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje y, además, una mejora en la conciliación familiar. Aunque sean alumnos mayores, sí que es cierto que dejar a un alumno solo en casa, de 1º o 2º de la ESO, supone una situación un tanto anómala.

Con el 6% de docentes sin vacunar. ¿Contempla retirarlos de la docencia o pedir pruebas PCR?

En principio la vacunación es voluntaria y, por lo tanto, cada uno actúa como considera. Dentro del 6% hay una parte que no lo hace por prescripción médica. La cifra de no inmunizados es tan pequeña que no merece la pena organizar ninguna acción coordinada.

Cuando se apruebe la vacuna para menores de 12 años. ¿Se les inoculará en el colegio?

A final de curso, pensábamos que íbamos a vacunar a los mayores de 12 años a lo largo de este primer trimestre, pero nos hemos encontrado, gracias a la labor que está haciendo la consejera de Sanidad, con que tenemos más de un 80% con la primera dosis y el 60% con pauta completa. Cuando se autorice la vacunación para los menores, actuaremos con la misma diligencia y coordinación.

Los protocolos de ventilación se mantienen. ¿Por qué no se valora la adquisición de filtros hepa?

Los filtros hepa se utilizan en espacios cerrados para tener ventilación forzada. No son sustitutivos de la ventilación cruzada.

Y los niños volverán a pasar frío.

Esperemos que la evolución de la pandemia, cuando llegue el otoño y el invierno, nos permita adoptar otras medidas. Empezamos el curso pasado con un planteamiento muy restrictivo y luego vimos que se podía flexibilizar. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia e iremos tomando decisiones sobre la marcha.

En un mes son las ‘no fiestas’ del Pilar. ¿Cree necesario cambiar algún festivo para evitar riesgos?

No puede recaer todo el peso de esas responsabilidad en los centros educativos. Hay un calendario escolar que está aprobado y para modificarlo existen unos trámites; por lo que no se contempla hacerlo. Cuando se aprobó sabíamos que había posibilidades de que no hubiera fiestas. Es tal la percepción que tiene la sociedad de la seguridad que en el mes de julio me decían: "Ojalá estuvieran abiertos los colegios y habría menos incidencia".

¿Cómo se han solventado los problemas de comedor en los centros que no cuentan con espacios para mantener las distancias?

Puede que algunos colegios tengan más complicado organizar el comedor escolar, pero ninguno tiene la imposibilidad total de hacerlo. Si tienen dificultades pueden utilizar espacios alternativos, como el curso pasado. En cualquier caso, las familias que necesiten que su hijo utilice el comedor tienen garantizado su uso.

Si a mitad de curso surge la necesidad de incorporar a un niño al comedor. ¿Será posible?

Siempre se puede incorporar alguien que lo necesite una vez iniciado el curso. Lo que es más complicado es que vaya días sueltos.

El curso comenzó con protestas en algunos centros. ¿Cuándo tendrán los alumnos las aulas?

De acuerdo con la licitación, las aulas del Soledad Puértolas se entregaban a mediados de septiembre y no ha cambiado. Con respecto al Ana María Navales, la verdad es que la idea era que las prefabricadas estuvieran al inicio del curso. No ha podido ser, pero hay espacios alternativos hasta que terminen las obras.

¿Cuántos barracones hay?

Más de las que desearíamos; pero todas las aulas prefabricadas son un colegio que están en fase de casi inicio de obra. Así ocurre en María de Huerva, Soledad Puértolas, María Zambrano... En el Ana María Navales, estamos ya en disposición de comenzar el expediente de licitación para la contratación y el inicio de obras será en enero o febrero para que una parte del edificio esté entregado en el curso 2022-2023. En torno a esa fecha tendremos finalizadas todas las obras que están en marcha y desaparecerán las prefabricadas.

También hay críticas por el profesorado. ¿Cuántos docentes extra se ha contratado?

Alrededor de 200. El programa PROA + contará con unos 100 y se mantienen otros para algunos desdobles, la mayoría en el sur de Zaragoza. El año pasado redujimos la actividad educativa al mínimo para que los alumnos estuvieran el menor tiempo posible en el aula y nos equivocamos. Por eso no hemos desdoblado con carácter general los grupos.

¿Cuánto dinero de los fondos covid se ha destinado a Educación?

Un ejemplo es el capítulo de personal. Estaba incrementado en un 7% con respecto al año anterior, pero en julio tuvimos que hacer una modificación presupuestaria para aumentarlo en otros 15 millones al triplicarse las sustituciones. Si no hubiéramos sustituido desde el primer día a todo el profesorado que estaba en cuarentena, no hubiéramos cerrado los centros educativos por covid, hubiera sido por falta de maestros.

Con la Lomloe, ¿se titulará en la ESO con suspensos?

Los alumnos de la ESO no pueden titular con suspensos porque tienen que superar todas las competencias. Vamos a ver cómo desarrollamos esta norma porque lo que está claro es que un estudiante no puede pasar de curso si no ha superado las competencias.

Esta semana se ha aprobado en el Consejo de Ministros la futura ley de FP. ¿Qué supone para Aragón?

Una de las primeras cosas que le dije a la exministra Celaá al tomar posesión como consejero fue que en Aragón íbamos a desarrollar una ley de FP. La norma que se ha planteado está perfectamente alineada con lo que venimos trabajando en Aragón desde hace años.

¿Han solicitado Amazon, Bon Àrea o Becton Dickinson ciclos específicos de FP?

Desde la legislatura pasada estamos trabajando con estas empresas y ya se han puesto en marcha algunos en coordinación con Bon Àrea, como el de Desarrollo de Aplicaciones Web en Épila.

¿Se reducirá la jornada lectiva de los docentes?

A corto plazo no lo podemos abordar porque los fondos están orientados a la pandemia. Veremos qué planificación se puede hacer.

También toca negociar las oposiciones de maestros.

Cuando nos sentamos para negociar lo hacemos con la premisa de sacar el máximo número de plazas y de especialidades.

¿En qué beneficia que la ministra de Educación sea aragonesa?

Siempre es bueno tener una ministra aragonesa. Que sea en Educación significa que se están haciendo las cosas bien y que somos un referente nacional.

¿La invitará a Aragón?

Ha venido a la inauguración del curso y podrá hacerlo en otras ocasiones.

¿La filosofía de diálogo de Pilar Alegría mejorará la relación con la concertada?

A Alegría le dije que hay que buscar consensos y sabe que Aragón es referente. Sin renunciar al liderazgo y prioridad de la pública, la concertada juega un papel importante en el sistema educativo. Hay que trabajar conjuntamente.