Teresa Perales, en observación en Japón tras sufrir un cuadro de estrés y ansiedad

La nadadora aragonesa Teresa Perales se encuentra bajo observación después de haber sufrido en la noche del sábado al domingo un cuadro de estrés y ansiedad cuando se encontraba en la Villa Paralímpica, según han informado fuentes del Comité Paralímpico Español (CPE).

La deportista aragonesa, que se llevó la medalla de plata en los 50 espalda S5, tuvo que ser tratada por los Servicios Médicos del CPE y de la Villa Paralímpica, en cuya Policlínica está siendo supervisada. Si su evolución es buena, está previsto que la ganadora de 27 medallas paralímpicas viaje de vuelta a España este lunes con el resto de la expedición, tal y como han señalado las mismas fuentes.

Teresa Perales ha competido en cuatro pruebas en estos Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que logró una medalla en 50 metros espalda y tres diplomas. La aragonesa se mostró exultante con su vigesimoséptima medalla paralímpica tras conquistar una plata en Tokio. "Creo que esta medalla ocupa el 'Top 1', es que me ha costado mucho y tiene mucha historia detrás. Le acompaña no sólo la mía personal sino la de la necesidad de todos de celebrar por todo lo que hemos pasado. Es muy especial y me ha hecho llorar mucho", confesó Perales tras recoger en el podio su metal.

Nadar "con un brazo"

La deportista zaragozana recordó que cuando hace mes y medio dijo que le sería complicado estar en alguna final en los Juegos Paralímpicos fue porque entonces solo podía nadar "con un brazo". "Poco después pude empezar con los dos. El cuerpo me ha aguantado, me ha acompañado y mi cabeza más. Cuando quedaban 15 días, he visto que llegado a este punto quería la medalla", señaló.

"La cabeza", replicó preguntada sobre si había sido más dura la parte mental o la física. "La tenía que tener como muy sensata, muy centrada. Tenía miedo de que se me saliese el hombro y tenía un poco el recuerdo y las sensaciones de las subluxaciones que he tenido. Cada vez que daba una brazada me dolía, pero da igual, quería llegar aquí, ganar, o al menos intentarlo y sentirme orgullosa", añadió.