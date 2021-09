Ernesto Serrano, de Flores Aznar: "Con quitar el IVA de la factura de la luz no hacemos nada"

A Ernesto Serrano, propietario de Viveros Flores Aznar, el recibo de luz este pasado mes de julio se le ha incrementado más de un 60% respecto a hace un año. Si compara lo que pagó en julio de 2020 y lo que ha pagado el mismo mes de este año de luz en las dos empresas que tiene, la factura le ha saltado de 1.600 a 2.600 euros en una y de 1.700 a 3.500 en otra.

"No tengo un contrato de precio fijo sino indexado o a precio variable", comentó, al considerar que es lo que más le conviene dado el gran consumo de luz que tiene su actividad, en verano sobre todo por las cámaras y las bombas de riego para las plantas, y en invierno también porque "lo que nos quitamos del agua de riego, lo ponemos para alumbrado con lo que siempre se paga mucha luz".

Para este empresario "arreglar el problema de la escalada en el precio de la luz está solo en manos del Gobierno" y critica su pasividad por permitir que "en una crisis como la que ha traído la pandemia, deje que consumos básicos como son la luz o los combustibles estén subiendo de esta manera". De seguir así el precio de la luz, anticipa, en su caso supondrá que a final de año tendrá que pagar de 20.000 a 25.000 euros de más, "el sueldo de una persona, que se dice pronto". No entiende tampoco la diferencia con otros países del entorno. "Si somos europeos, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda" en referencia a que "franceses y alemanes estén pagando mucho menos por la luz que los españoles". "El Gobierno tiene que actuar", reiteró, porque "con que quite el IVA de la factura de la luz, no hacemos nada".

Juan José Torralba, gerente de Frescofrío: "Si no hacen algo, las empresas subirán precios. Es inevitable"

Juan José Torralba, director general de Frescofrío Laura Uranga

El precio abusivo de la luz es un varapalo para particulares y empresas, admitió Juan José Torralba, gerente de Frescofrío, empresa que tiene siempre encendidas sus tres cámaras con capacidad para unos mil palés con un consumo cada una 33.802 kilovatios al mes.

«Luz, plástico y agua representan el 12,62% de la facturación, unos 232.000 euros. Lo siguiente es el transporte y después los costes laborales, indicó, reconociendo que el impacto de la subida de la luz en su caso ha sido menor porque tiene el precio negociado. «Aún así, en julio se ha notado en unos 2.000 euros más», precisó. Cuentan además con una instalación de placas solares que les permite un ahorro anual de un 13%. Sin embargo, la afección es grande, subrayó, y reclamó al Gobierno que haga algo «o al final las empresas van a tener que subir los precios: es inevitable».

Una cámara frigorífica no la puedes parar y en producción lo mismo. «No podemos detener el consumo de luz y lo peor es que hablan de que hasta abril de 2022 vamos a seguir en las mimas», anticipó. Lo único que recomendó a otras empresas es apostar como en su caso por el autoconsumo. «En las horas más caras, más electricidad autogeneras y más ahorras. Antes suponía una gran inversión, pero ahora no», dijo.

En Frescofrío, una empresa que da trabajo a 25 personas y factura aproximadamente 2 millones, la luz supuso en 2020 pagar una factura de 166.981 euros, que ascendió a 232.000 al incluir también el agua. "Los suministros son el primero de nuestros costes, seguido del transporte y de los salarios", concluyó.

Susana Hernández, paciente: "Con la apnea del sueño tengo que usar un aparato toda la noche. Es el tratamiento"

El lavavajillas y la lavadora, por la noche. El horno, solo el fin de semana. Susana Hernández y su marido intentan buscar todas las horas valle para que el incremento en el precio de la luz no se note tanto en la factura, pero no pueden hacer lo mismo con el cpap -el dispositivo que les suministra flujo de aire durante toda la noche y debe estar conectado en este periodo a la electricidad-. "Tengo apnea y narcolepsia, y mi marido solo apnea. Es nuestro tratamiento médico, como el que toma una pastilla", recuerda. La narcolepsia es un estado patológico caracterizado por accesos irresistibles de sueño profundo; mientras que la apnea provoca que la respiración se detenga mientras uno duerme.

Por suerte, recalca, solo lo utilizan por la noche, cuando el precio de la luz es más barato. «Aún así e intentando evitar los tramos horarios más caros, la factura nos ha subido unos 15 euros en el último mes», sostiene. Un incremento que, según las estimaciones de los economistas, no parece que se vaya a detener próximamente, lo que provoca incertidumbre en la sociedad y más entre aquellos que lo necesitan por cuestiones de salud. «Como mínimo son siete horas en constante funcionamiento», señala. A las que habría que añadir -aunque no es su caso- «si se utiliza durante la siesta», un horario en el que ya no se cuenta con el beneplácito de la hora valle.

«Tal y como está, pese a que se nota, no es mucho», reconoce, aunque muestra su temor respecto a que puedan cambiar los horarios «más económicos» o incluso el alza de la electricidad no toque techo.

Una lucha continua

Hace unos años, desde la Asociación Española del Sueño (Asenarco), de ámbito nacional, con sede en Zaragoza, intentaron promover algún tipo de descuento o acuerdo para aquellas personas que como Susana -que fue una de las primeras socias- y su marido deben tener toda la noche el cpap «enganchado» a la electricidad. «No conseguimos nada», lamenta, pese a ser un elemento esencial en su día a día.

"Yo no lo noto tanto porque tengo narcolepsia con cataplejia, pero mi marido, desde el primer día que lo utilizó, dijo que era otro", asegura. En este sentido, incide, se levanta más "descansado y relajado, sin dolores de cabeza". "Antes de utilizarlo tuvo algún susto en el coche porque le vencía el sueño», detalla. Además de ello, este dispositivo evita otros riesgos relacionados con la apnea como es sufrir un ictus, un infarto o tener hipertensión. "Es muy importante dormir con él", puntualiza.