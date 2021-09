Las empresas de Aragón exigen actuar contra un precio desbocado de la luz que compromete su viabilidad

Con mucha preocupación ve la patronal aragonesa la escalada en el precio de la luz. «Para muchas empresas supone más del 14% de sus costes y el encarecimiento de estos últimos meses puede poner en riesgo la viabilidad de algunas de ellas», advirtió Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón. «En agosto se ha pagado en España por la luz un 28% más que Alemania o un 37% más que Francia. Son unos costes inasumibles que afectan a la pérdida de competitividad».

La subida en el recibo de la luz, explicó, «no va ligada a lo que cuesta producir la energía en España sino al incremento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2, así como al ‘mix energético que tenemos» por lo que exigió al Gobierno soluciones: «Es mucho lo que se juegan las empresas». Además, reclamó incentivar las energías renovables, reducir el déficit de tarifa, que ha bajado pero que aún pesa mucho en la factura, y acelerar la creación de ese fondo nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico.

Javier Ferrer, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza y vicepresidente de Cepyme, pidió también voluntad política para frenar esta escalada en el precio de la luz. «Las empresas están aguantando como pueden, pero antes o después van a tener que repercutir la subida en los precios». De hecho, constató, «ya se está notando en la inflación que se sitúa en el 3,3% y buena parte de esa subida tiene que ver con el coste de la luz y de las materias primas».

"Las empresas están aguantando como pueden, pero antes o después van a tener que repercutir la subida en los precios"

Aún reconociendo que el incremento en el precio de la luz no afecta igual a unas empresas que a otras –ya que algunas tienen negociados contratos con precios fijos para varias años–, Ferrer urgió al Gobierno a revertir esta situación: «Estábamos saliendo de la pandemia iniciando cierta recuperación y ahora nos viene este problema que lastra nuestra competitividad. Países que tienen energía nuclear o gas tienen un precio más barato, pero aquí, la estamos pagando muy cara», denunció.

«Los precios de la luz han subido en toda Europa, pero desde luego en España es donde se paga más», subrayó Ramón Alejandro, presidente del grupo papelero aragonés Saica. «Tenemos máquinas que trabajan sin parar las 24 horas del día. En julio, en lo que nos cuesta la luz, el incremento ha sido del 117%. Es más del doble de que lo veníamos pagando el mismo mes del año pasado», manifestó. «La factura me va a costar 3 millones más que en 2020», precisó, y «si a eso le sumo la subida en el precio del papel, del almidón y de toda la materia prima, el impacto es aún mayor».

Para el máximo responsable de Saica la solución no es sencilla, ni se puede tomar de la noche a la mañana, pero «pasa necesariamente por el cambio de la normativa existente que fija los precios y eso tiene que hacerlo el Gobierno». A su juicio, «hemos de tener precios de la energía que nos permitan ser competitivos frente a otros países».

Asimismo, Eduardo Piñera, gerente de la fábrica de Megasa en el polígono Empresarium de Zaragoza, reclamó «soluciones ya». El precio de la luz, recordó, «representa más de la mitad del coste de producción de la acería y es muy difícil mantener esta situación en el tiempo». En este sentido, urgió al Ejecutivo de Pedro Sánchez a tomar medidas regulatorias que permitan a la industria competir en términos de igualdad en un mercado global.

«El Gobierno debería considerar este tema como un asunto social prioritario por su impacto y ofrecer una solución consensuada de estrategia sostenible a largo plazo del modelo energético español alineado con el modelo energético europeo», apuntaron desde la dirección de BSH España, que cuantificó el incremento a nivel agregado para sus plantas españolas en un 30%, un sobrecoste, dijeron, que les ha llevado a considerar la alternativa del autoconsumo de energía para paliar de forma parcial estos impactos del mercado eléctrico.

Desde Cemex, Tomás Sanchez-Corral, director de Operación de cemento para España y director de procesos para Europa, calcula el incremento medio de la luz en un 74% en España. «En otros países de Europa, está siendo mucho menor ya que cuentan con mecanismos que impiden los espectaculares incrementos que estamos sufriendo y que pueden comprometer la competitividad y supervivencia de muchas industrias entre las que se encuentra la nuestra», advirtió.

Siendo la factura de la luz cerca del 40% de los costes variables para Cemex, el directivo avisó de que no podrán aguantar estos incremento mucho más. «Si antes de las subidas el coste energético era ya muy elevado, esta situación sobrevenida no puede ser compensada por ninguna otra vía». Aunque de momento, afirmó, no están repercutiendo la subida, «de no producirse medidas que minimicen estos incrementos habría que repercutirlo al mercado».

Junto con la industria, también lo están notando en Mercazaragoza los mayoristas de fruta y pescado por el uso de las cámaras frigoríficas, así como cárnicas como Valls Companys o Grupo Pastores que tienen salas de despiece y envasado en sus instalaciones. «Todo lo que es producto fresco tiene que ser refrigerado. De la poca suerte que hemos tenido este año es que los productos frescos han valido dinero. De no haber sido por unos precios relativamente aceptables, con la subida de la luz, esto habría sido de ‘apaga y vámonos’», dijo Javier Monge, representante de los mayoristas de fruta de Mercazaragoza.

«Es difícil repercutir el aumento del coste de la luz. El pescado fresco lo sacas o no lo sacas. No puedes dejarlo en almacén. Es la ley de oferta y la demanda», explicó Félix Escobar, presidente de la Asociación de mayoristas de pescado de Mercazaragoza: «En 43 años no he visto precios tal altos. Pero las reglas del mercado de la luz son las que son. Difícil solución le veo».

"El pescado fresco lo sacas o no lo sacas. No puedes dejarlo en almacén. Es la ley de oferta y la demanda"

Ángel Tarancón, director general de Oviaragón, del Grupo Pastores, señaló que el problema lo tendrán si esto sigue así ,en marzo de 2022, cuando les vence el contrato. «Negociamos de forma conjunta el precio de la luz unas 54 cooperativas y acertadamente porque se hizo a precio fijo por dos años». De no haberlo hecho así, admitió, hubieran tenido un incremento en factura solo por costes de energía de un 99,1%.

«Duplicaríamos el coste respecto a 2020. Hablamos de más de 156.000 euros anuales en una industria pequeña como la nuestra», señaló. Y aunque que las energías renovables ayuden – tienen placas fotovoltaicas en la cubierta de las instalaciones de Mercazaragoza, pero solo cubren un 28% de su consumo y no hay más cubierta disponible– la solución tiene que venir del Gobierno. «Necesitamos medidas ya porque la bajada del IVA en la industria no tiene ningún efecto».