Aluvión de críticas políticas al Gobierno por las consecuencias del "tarifazo eléctrico"

La escalada del precio de la luz parece no tener fin. Este martes marcó un nuevo récord histórico, con 132 euros por megavatio-hora, y las medidas fiscales coyunturales adoptadas por el Gobierno, como son la rebaja del IVA del 21% al 10% en la factura y la suspensión del impuesto de generación eléctrica (7%), solo sirven para amortiguar el impacto. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudia "todos los escenarios", los demás partidos exigen soluciones y con celeridad.

Al pleno de las Cortes de Aragón de la próxima semana llegarán varias iniciativas para frenar el "tarifazo eléctrico". El presidente de Aragón, Javier Lambán, se refirió al alza de la luz. "Es un problema que viene arrastrando el país y que hasta ahora ninguno ha logrado resolver", indicó aunque, en su opinión, "este Gobierno está poniendo más énfasis en resolverlo que otros".

La gestión de esta crisis no convence a los partidos de la oposición ni a los socios del cuatripartito (PAR, Podemos y CHA), que suman fuerzas para exigir que se rebaje el coste. Desde Podemos-Aragón, reconocen que la reducción del IVA "no es suficiente" e instan a "ir más allá" porque la gente "no puede esperar". Exigen, por ello, "más valentía y voluntad política" por parte del PSOE para impulsar medidas ambiciosas como "una empresa pública de la energía o intervenir el mercado eléctrico fijando precios a energías como la nuclear o la hidroeléctrica". "Bajar el precio de la luz es posible, pero se necesita voluntad política", critican. Comparte su postura Álvaro Sanz, de IU, que sostiene que "no se trata de suplicar empatía a las eléctricas, como pide la ministra Ribera", sino de una "intervención pública en la fijación de precios del suministro eléctrico para garantizar un derecho básico".

También preocupa la "desenfrenada subida de la luz" a Jesús Guerrero, portavoz del PAR, que exige al Gobierno de Sánchez que actúe ya ante este "problema social" que, si no se le pone remedio, "afectará a la economía de España y de Aragón de manera irreversible". En su opinión, el aumento del precio de la luz ejerce un efecto dominó "muy importante" que influye directamente en los hogares, las pequeñas y medianas empresas, el turismo, la alimentación y el transporte.

Para CHA, la fórmula para atajar la subida de la luz pasaría por la "creación de una empresa pública de energía, aumentar el bono social de la electricidad para proteger a más hogares vulnerables y por investigar las irregularidades detectadas en el sector".

La oposición reparte sus críticas entre Aragón y Madrid. La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, pide al presidente Lambán que "no sea tan complaciente con Pedro Sánchez" cuando se trata de una gran preocupación para las familias y las empresas aragonesas. A las Cortes llevará iniciativas para exigir que se destinen más recursos a ayudas a las familias vulnerables para pagar la luz y cambios en la factura eliminando costes no eléctricos de los recibos. Serán propuestas de soluciones porque, según Vaquero, "si el Ejecutivo ha puesto tanto énfasis desde luego no ha dado resultado".

Daniel Pérez Calvo, portavoz de Cs en Aragón, pide a Lambán la creación de una "mesa de la energía" con todos los agentes implicados para avanzar en el impulso de las energías renovables en la Comunidad. Solicita, además, la comparecencia de la consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, para saber si el Gobierno aragonés tiene un plan para "garantizar que los colectivos más vulnerables no tengan que renunciar a los servicios básicos". En 2020, el Ejecutivo autonómico destinó 347.000 euros a ayudas de urgencia para combatir la pobreza energética.

El portavoz de Vox en las Cortes, Santiago Morón, culpa a Sánchez de avanzar "ideológicamente" en su agenda verde "solo a costa del sacrificio del bolsillo de los españoles". "El Gobierno social-comunista ha hecho de España un país no autosuficiente energéticamente, al prescindir sin alternativa de fuentes limpias como la nuclear o el carbón por las que sí han apostado otros países europeos", reprocha.