Cómo reclamar la factura de la luz a Endesa

Un buen número de clientes de Endesa viene sufriendo en los últimos meses las consecuencias del error informático que ha llevado a la firma eléctrica a no emitir facturas, ni cobrarlas y, por tanto, a que la deuda acumulada de esos clientes ascienda tras cada periodo contratado sin que los afectados puedan saldarla por los canales habituales. El aumento creciente de precios experimentado en las últimas semanas va marcando récords de precios, y con ello también crece la preocupación de los perjudicados ante el monto que deberán satisfacer; aunque la empresa ha ofrecido separar el cobro en un número de facturas igual al de las no recibidas, la situación no deja de ser grotesca.

Las reclamaciones a Consumo son la vía tópica para la resolución del problema; el sistema arbitral de consumo, que es gratuito y voluntario, emite laudos de obligado cumplimiento que, en este caso, han aludido al citado fraccionamiento de pago, pero a comodidad del usuario, al ser la empresa la única responsable de la anomalía.

Endesa también repartió compensaciones antes del verano, con descuentos de 10 euros en las facturas afectadas y un total máximo de 50 euros, pero ya no se oferta con la alegación de que el problema se está corrigiendo. Para tramitar el acuerdo de pago, se puede contactar con Endesa en sus oficinas y en el teléfono de atención al cliente 800 760 909 (comercializadora de mercado libre), o bien contactar con Energía XXI (comercializadora del mercado regulado), donde además se puede realizar cualquier consulta o trámite relacionado con el suministro eléctrico, así como contratar la PVPC de Endesa Energía XXI (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor), a través del teléfono gratuito 800 760 033 de Energía XXI.

Además, la Organización de Consumidores y Usuario (OCU) ofrece en su web la posibilidad de reclamar a Endesa desde su plataforma rellenando un formulario e indicando los datos personales, junto al número de factura, para que la empresa pueda identificar y gestionar la reclamación.

Llega un nuevo récord histórico en la factura de la luz

La factura de la luz de un usuario medio en agosto será "la más cara de la historia", con un encarecimiento en la primera quincena del 43,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de Facua-Consumidores en Acción. El último día del mes marcará un nuevo récord histórico. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se disparará este martes 31 de agosto alcanzando los 130,53 euros por megavatio (MWh), después de que este lunes también haya registrado el precio más alto de toda la serie histórica.

En concreto, el precio será un 4,9% superior al del lunes y un 210,7% más alto respecto al mismo día del año pasado, es decir, más que triplica el precio que se pagaba hace tan solo 12 meses, según datos de OMIE recogidos por Europa Press.

El registro medio del 'pool' eléctrico para este martes 31 de agosto pulveriza así los 124,45 euros/MWh de este lunes, el precio más alto de la historia hasta ahora, así como el de 122,76 euros/MWh del jueves 26 de agosto, el segundo récord.

Respecto a hace una semana, el precio también se ha desbocado ya un 30,8%. Durante el mes de agosto, y en plena ola de calor, el precio ha ido marcando un nuevo récord tras otro, provocando que el precio medio del mes alcance los 106 euros/MWh.

Esta cifra supone el mes más caro de la historia, tras el de julio, que ya marcó un nuevo récord de por sí, con un precio de 92,4 euros. De un mes a otro, el precio de la luz se ha encarecido hasta un 15%.

Cuándo será más barato usar los electrodomésticos este martes 31 de agosto

Este martes, el precio máximo se alcanzará de 21.00 a 22.00, siendo de 137,46 euros, mientras que el mínimo se dará entre las 16.00 y las 17.00, de 123,35 euros, por lo que durante todo el día se situará por encima de los 123 euros.