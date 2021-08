Un vino que baila al son de la Luna

Antaño, los trabajadores del campo echaban la vista al cielo para guiarse en su trabajo y determinar si era el mejor día para plantar, cosechar o llevar a cabo otras tareas. Este gesto no es baladí, pues la posición de los astros puede ser determinante a la hora de realizar labores agrícolas. Así lo cree José Antonio Ibarra, enólogo y propietario de Bodegas Augusta Bílbilis, en Mara (Zaragoza), quien aplica la agricultura ecológica y biodinámica en sus viñedos de altura, guiado por la posición de la Luna, buscando la comunión perfecta entre la tierra y el cosmos para obtener los mejores resultados en sus viñas.

"Cuando hablamos de agricultura ecológica, nos referimos a respetar la tierra y la planta, pero la biodinámica es un paso más en el que no solo se tiene en cuenta la tierra, sino también el cosmos. Hay una gran relación entre la madre tierra y el cosmos. Y tiene mucha importancia la posición que ocupa la Luna respecto a la Tierra. Según la posición de la Luna, actuamos de una manera u otra en las viñas", explica José Antonio.

Para el enólogo, la precisión de los astros es un indicador clave a la hora de guiarse en el campo y, por ello, su observación es esencial en su trabajo. "La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de ciento y pico mil kilómetros por hora y tarda siempre 365 días. Y la Luna da la vuelta alrededor de la Tierra siempre en 28 días. No nos damos cuenta, pero tienen una precisión perfecta, que ni un reloj suizo. Antes, todos los pastores miraban al cielo. Ahora miramos al móvil y la mitad de días se equivoca. Estamos perdiendo la capacidad de observación. La tecnología nos ha hecho perder cosas que nos podrían venir muy bien", asegura Ibarra.

El enólogo se introdujo en el mundo de la agricultura biodinámica a través de un curso que realizó hace unos años, pero su vida siempre ha estado ligada al vino, ya que es la cuarta generación de su familia dedicada a este sector. Cuando terminó sus estudios en Industrias Alimentarias, comenzó a trabajar en la bodega de su padre en Calatayud, en la que solo elaboraban vino aromatizado y de mesa, pero, poco a poco, su pasión por el vino fue creciendo y decidió formarse en viticultura y enología con un máster en La Guardia. Pronto, compró las viñas viejas que le gustaban y en 2008 abrió su propia bodega en Mara y empezó a producir vinos de calidad.

Su primer contacto con las viñas no fue en ecológico, pero pronto se dio cuenta de que quería aplicar esta técnica en sus tierras. "En el primer tratamiento que hice, tras aplicar el herbicida, como mis viñedos están en altura y hacía viento, le fueron unas gotas a las viñas y las quemó, se cargó los brotes. Me di cuenta de que no era bueno porque con cualquier fallo te cargas la viña. Y otra cosa que veía cuando estaba labrando al empezar a usar menos productos fue que en el suelo había mucha más vida, había pajaricos que seguían al tractor comiendo bichos y también una vegetación mucho más desarrollada. Cuando entrabas a una viña convencional se notaba el contraste, había menos vida, la propia planta te lo decía", recuerda Ibarra.

Viñedos en altura

Las Bodegas Augusta Bílbilis tienen diez hectáreas de viñedos con unas 18.000 cepas de garnacha de entre 45 y 100 años ubicadas a una altura de entre 700 y 950 metros. Este factor, sumado a las condiciones geológicas y climáticas de la zona de Calatayud, van en línea con la agricultura biodinámica que practica José Antonio. "A 900 metros y en secano, ayuda a la hora de ser ecológico porque sopla el aire y eso hace que no tengas ningún tipo de plaga. El mejor remedio contra las plagas es el sol y el aire. Todas las enfermedades de las viñas, fundamentalmente hongos y mohos, no se pueden desarrollar si les da el sol y el aire porque eso las seca", apunta el enólogo.

Además, en el tema de las plagas, la Luna también ejerce una importante influencia. "Según donde esté, si más cerca o más lejos de la Tierra, el agua de la planta estará en las hojas y el tallo o en la raíz. Si tengo que sulfatar, lo haré cuando la Luna haga que el agua de la planta esté en la parte aérea (en las hojas y el tallo), cuando es más fácil que la vayan a atacar los hongos. Sabiendo esto, una semana antes la voy a tratar para que esté protegida del ataque", añade.

José Antonio Ibarra posa junto a sus viñas, ubicadas en la zona de Calatayud. Bodegas Augusta Bílbilis

Pero la posición de la Luna tiene otras muchas aplicaciones en el campo. De hecho, según explica el enólogo, en función de su lugar en relación a la Tierra, cada mes existen cuatro tipos de día que activan distintos elementos de la planta. "Siete días del mes serían día fruto, en el que la Luna activa el elemento fruto de la planta. Sería un día propicio si yo voy a cultivar la viña o un tomate. Otro es el día raíz, adecuado para cuando tenga que cultivar zanahorias, patatas o remolacha. El día hoja es bueno para trabajar plantas que como la lechuga, la acelga o la borraja. Y el día flor es perfecto para cultivar, por ejemplo, un rosal. Eso es la biodinámica. Y la Luna es como un espejo que refleja sobre la Tierra lo que pasa en el cosmos. Tiene que haber equilibrio entre el cosmos y la Tierra", detalla José Antonio.

Y aunque Ibarra admite que, si bien la biodinámica es más que perceptible en las viñas, es más complicado demostrar su influencia en el producto final, el vino. No obstante, el palmarés de premios de Bodegas Augusta Bílbilis parecen avalar esa técnica, ya que algunos de sus vinos Samitier han sido distinguidos con el Bacchus de Oro y la medalla de oro en el concurso Garnachas del Mundo.