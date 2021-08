La escasez de semiconductores obliga a parar otros tres turnos a partir de hoy en Opel PSA

Una crisis a la que de momento no se ve el final. Anoche, alrededor de las 20.30, fuentes sindicales informaron de que había que parar de nuevo tres turnos, a partir de las 22 horas de hoy, el de la noche y el de la mañana y tarde del miércoles en la planta zaragozana de PSA (grupo Stellantis) interrumpiendo la actividad productiva que retomaron el viernes de la semana tras cuatro días parados por este mismo problema. «La actividad productiva se interrumpirá en ambas líneas a las 22 horas del martes 31 de agosto» señaló la dirección en un comunicado a los sindicatos. «Está previsto que la actividad se reanude a partir del miércoles 1 de septiembre a las 22 horas.

Esto un «sin vivir», reconocieron distintos proveedores del fabricante por la «nula previsión que tienen de si se va a poder trabajar o no al día siguiente». En este sentido, reclamaron saber con algo de antelación, como mínimo una semana, si PSA (grupo Stellantis) tendrá semiconductores o no para fabricar. «No puede ser que de un día para otro sus departamentos de Compras», dijeron, «no sepan si van a tener estas piezas s o no. Lo que pedimos es algo más de información para poder reaccionar y organizar a nuestras plantillas», añadieron.

Esta preocupación por la falta de suministro de microchips no se limita a la automoción sino que está afectando también a la fabricación de electrodomésticos – la planta de BSH en La Cartuja que fabrica lavadoras anunció el pasado viernes que paraba dos semanas por este motivo– y a industrias de otros sectores. Por eso, la diputada de Ciudadanos, Jara Bernués, registró ayer en las Cortes de Aragón una pregunta al consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, para conocer el impacto que dicho desabastecimiento tendrá este año en la producción industrial, así como en las exportaciones aragonesas. La planta del grupo Stellantis en Figueruelas vende al exterior el 86% de los coches que fabrica en Figueruelas.

Asimismo, C’s pidió a Aliaga que explique las consecuencias que el «encarecimiento» en el precio de los contenedores marítimos «está generando retrasos y pérdidas económicas a las empresas aragonesas».

Ayer, el director general de la planta de Airtex en Zaragoza, Eduardo Sanz, reconoció que en las próximas tres semanas van a tener que bajar un 20% el ritmo de producción de bombas de combustible y de agua para la automoción, al no llegarles contenedores suficientes. «Es un desastre, son carísimos y además salen tarde o se paran en muchos puertos antes de llegar», criticó por lo que ha tenido que reducir volúmenes de fabricación y prescindir de algunos eventuales.

Caída en las matriculaciones

Según la patronal de automoción Anfac, la escasez de semiconductores provocará que al cierre de 2021 las matriculaciones sean un 25% inferiores a las registradas en 2019, antes de la pandemia. En los primeros siete meses de este año, las ya han caído un 18% frente a igual mes de 2020 y un 33% respecto a 2019. En cuanto a coches fabricados el primer semestre del año ha caído un 21,6% respecto al mismo periodo de 2019, mientras que las exportaciones han descendido un 16,1%, según Anfac.