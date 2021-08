Los profesores aragoneses piden mantener las ratios y las familias valoran positivamente la presencialidad

Tras una conferencia sectorial sin cambios respecto a lo planteado antes del verano, los equipos directivos y sindicatos volvieron a pedir al Departamento de Educación que dirige Felipe Faci que se mantenga la reducción de ratios que existió el año pasado y, en la medida de lo posible, se refuerce el personal para ello; mientras que las familias valoraron positivamente la recuperación de la presencialidad para todos los cursos. "Estamos a la espera de cómo se concretará en Aragón, pero creemos importante que se mantenga la reducción de ratios y desdobles, que el año pasado funcionó muy bien", puntualizó Ricardo Civera, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa).

Una de sus mayores preocupaciones es el efecto entre los alumnos de menos de 12 años, que están sin vacunar. En los institutos, este problema se desvanece y desde la Asociación de Directores de Institutos de Educación de Aragón (Adiaragón), Juan Pedro Serrano confía en que con la mascarilla y la vacunación sea suficiente dado que Aragón "hace meses que no plantea la distancia social".

Desde CSIF incidieron en que "no estamos en una etapa de normalidad" y lamentaron que se vuelva a "abocar" al alumnado "a pasar frío intenso para mantener la ventilación cruzada", en vez de dotar a los centros educativos "de sistemas de filtrado de aire". También CGT instó a seguir el ejemplo de otras comunidades y volver a contar con profesorado extra: "El gasto del año pasado fue elevado, pero Aragón no se puede quedar atrás". Por su parte, STEA acusó al ministerio y las autonomías de "improvisar" y CC. OO. consideró "insuficientes" los acuerdos alcanzados. En una línea similar se manifestaron desde UGT, que criticó que al contar "con ratios muy altas de partida" no va a ser posible "garantizar la distancia de seguridad".

Firmas por la jornada continua

Cerca de 4.000 personas han firmado una petición ‘online’ dirigida al Departamento de Educación para reclamar que los centros puedan mantener la jornada continua de manera excepcional, como ya se hizo durante el curso pasado, con el objetivo de reducir las entradas y salidas de los colegios. Se trata de una medida que también defienden sindicatos y docentes. "Disminuir el flujo de desplazamientos minimiza los riesgos. Por el mismo motivo, la mayoría de los centros vamos a mantener las entradas y salidas escalonadas -algo que la orden emitida por la Consejería de Educación en junio permitía eliminar-", explicó Civera.

Asimismo, las familias valoran muy positivamente que se mantenga la presencialidad. "Es irrenunciable y Aragón ya demostró el curso pasado que era viable", puntualizaron desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fapar). Asimismo, reclamaron que se no se eliminen los apoyos y refuerzos para "paliar déficits detectados, con especial atención a la parte emocional del alumnado".

Concepción Ibáñez, presidenta de la Federación Cristina de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fecaparagón), incidió en que la experiencia del curso pasado "hace que todo sea más fácil y se pueda mejorar". Además, recordó que el avance de la vacunación "minimizará el riesgo de contagio" y recalcó la importancia de que en septiembre se regrese con presencialidad plena para "garantizar el éxito en el proceso enseñanza".