La vacuna contra la covid en la primera cita, entre la pregunta y el tabú

Según los últimos datos del segundo trimestre de 2021, en España hay en torno a 14.070.000 solteros. Una cifra superior a la del primer trimestre –cuando había 13.998.900 personas sin pareja-. Estos valores del Instituto Nacional de Estadística (INE) también revelan que en tres años ha aumentado en un millón de personas los solteros, siendo 13.016.000 en el segundo trimestre de 2018.

La pandemia de coronavirus ha dificultado la labor de encontrar pareja, al menos en persona. Sin embargo, agencias y aplicaciones móviles se han servido de las nuevas tecnologías para unir medias naranjas. Precisamente, parece ser que la covid-19 también ha llegado a las primeras citas, incluso antes que los protagonistas.

La vacuna es un tema "presente" en las primeras citas en más de la mitad de las primeras citas. A pesar de ello, no es un asunto que pueda generar conflicto ni que sea motivo de ruptura.

En plataformas como Meetic apreciaron que los usuarios "espontáneamente" comenzaron a escribir en sus descripciones que estaban vacunados. "Al ser encuestados admitieron haber hablado de este tema durante los primeros intercambios de mensajes, así que pensamos en una función simple que les permitiera mostrar su estado de vacunación a todos los que lo deseasen", expone Roelijne Peters, senior marketing manager de la compañía. De esta forma, ya se puede seleccionar una casilla no obligatoria que informa ese rasgo, algo que ha seguido el 45%. La implicación por la vacuna ha aumentado en los últimos meses, si en febrero era un 30% de los solteros los que consideraban que era la única solución, ahora es uno de cada dos, señalan desde Meetic, una plataforma con 20 años de experiencia.

Opción de la 'app' de Meetic sobre la vacunación contra la covid-19. HA

Así, el 47% considera que es más probable que una persona vacunada llame su atención frente a otra que no lo esté, según datos de Meetic. "Estar vacunado y tener una cita con alguien que también está vacunado ofrece tranquilidad a algunas personas. Una insignia tranquilizadora para comenzar una historia real este verano", apunta Peters. "El 50% de los usuarios expresaron la necesidad de disfrutar de sus citas de manera segura", añaden desde esta app de contactos.

Ese valor no dista del de una encuesta planteada por la 'app' de citas Adoptauntio, de la que se extrae que el 53% de los encuestados por considera "casi indispensable" que su cita tenga la misma percepción sobre la vacuna contra la covid-19. Tanto es así que esta plataforma ya ha añadido esa opción al color de los ojos, gustos o estilo.

Paula, una zaragozana de 23 años, ha encontrado pareja este verano a través de Tinder. A ella no le salió la opción de "vacunada". "Igual vas un poco con incertidumbre, puede que quedes con una persona pero ese tema sigue siendo un poco tabú", cuenta Paula, que reconoce que han mantenido alguna conversación sobre la covid. "No le pregunté si estaba vacunado porque por su trabajo sabía que lo estaba, si no probablemente le hubiera preguntado. Y el otro día hablamos de que yo tenía hora para vacunarme", añade la joven.

También el 53% de los encuestados y que se denominan a favor de la vacuna -en el país hay vacunadas 28.9993.301 personas- no se muestra reacios a quedar con otra persona que tenga reparos en administrarse las dosis. Un tanto por ciento menor al de los antivacuna, de estos, el 84% estaría dispuesto a tener una cita con un vacunado.

Sin embargo, en las agencias matrimoniales no se ha percibido una preocupación por el coronavirus. "No preguntan por este tema ni hay miedo. No están en alerta por la vacuna, sino que se fijan más en el perfil de la persona o si hay más movimiento o menos de solteros", menciona Javier Pascual Romero, director de La Unión. Lo único que han apreciado en esta agencia de búsqueda de pareja de Zaragoza es que hay dudas en cómo saludarse por primera vez: si codo con codo, si se dan la mano, un par de besos… Esto podría significar que el contacto en persona otorga más confianza.

"Seguro que hablan del tema", supone el director de La Unión. Es decir, no se descarta que sea una cuestión de conversación en la primera cita, en parte también por la repercusión que ha tenido y está teniendo en diferentes canales, desde el económico al sanitario.

La estadística también muestra que el personal sanitario es el más popular a la hora de buscar pareja, siendo los médicos los candidatos más demandados en los últimos meses. En Adoptauntio ha aumentado un 30% las búsquedas desde el mes de mayo de este año.