Defensa no ha decidido si cederá terrenos para el Bosque de los Zaragozanos

El Ministerio de Defensa está estudiando la posibilidad de apoyar el proyecto del Bosque de los Zaragozanos impulsado por el alcalde, Jorge Azcón, pero hasta la fecha "no se ha llegado a ningún acuerdo" referente a la cesión de unas mil hectáreas en el perímetro del campo de maniobras de San Gregorio.

En virtud del acuerdo que mantiene con Chunta Aragonesista con Compromís, el senador de esta formación, Carlos Mulet, presentó una pregunta en el Senado para conocer los detalles y plazos de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa que se hizo público en abril para la cesión de estos terrenos. Detalles que en su respuesta escrita el ministerio no puede precisar porque aún se está estudiando.

Por este motivo, el presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal ha reclamado a Azcón en un comunicado que explique si cuenta con alternativas para conseguir los terrenos necesarios "para plantar los 700.000 árboles a los que se comprometió", y le ha pedido que "ponga los pies en la tierra para reverdecer Zaragoza con planes reales, no con ocurrencias sacadas de la manga sin consenso ni participación social".

Para la formación aragonesista, el Bosque de los Zaragozanos, "con el que Jorge Azcón pretende plantar no se sabe cuántos árboles, no se sabe dónde, no se sabe cuándo", es "una mera cortina de humo para ocultar los miles de alcorques vacíos" de Zaragoza y "el escaso mantenimiento de los árboles que existen".

Mitigar los efectos del cambio climático

El presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha advertido en una nota de la importancia de que el Ayuntamiento de Zaragoza "se implique decididamente" en la lucha para mitigar los efectos del cambio climático y rebajar, de un modo sostenible, las altas temperaturas que sufre la ciudad en los meses de verano.

A su juicio, el Gobierno Municipal PP-Cs tiene que "empezar a tomar decisiones importantes para descarbonizar la ciudad", un objetivo que para Bernal es imposible de alcanzar "con fuegos de artificio y brindis al sol del alcalde".