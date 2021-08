"Preocupación" en Aragón por el supuesto traspaso de los MIR a Cataluña

La creación de un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de la transferencia de la Formación Sanitaria Especializada a Cataluña. Ese anuncio se ha recibido "con preocupación" en la comunidad médica, tal y como lo expresa Concha Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. "Es algo fundamental y, en este momento asistencial tan importante que vivimos, no podemos establecer una diferencia. Funciona no bien, sino muy bien", añade Ferrer. A pesar de ello, reconocen que dentro del programa de los Médicos Internos Residentes (MIR) existen aspectos que podrían estar desactualizados por el paso del tiempo y no se descarta que pudieran modificarse o mejorarse.

Esta "decisión de calibre", como la define Concha Ferrer, puede crear diferencias entre las comunidades autónomas y señala al catalán como uno de los problemas que más podría repercutir al resto de los territorios. "Es: voy a favorecer a los míos, pero a la hora de participar, entro en el concurso nacional", señalan desde el colegio oficial. Desde la Asociación MIR España se recrimina que si el idioma es un requisito, los catalanes podrían tener más ventajas para hacerse con una plaza fuera de su comunidad, pero no al revés.

Además, este supuesto surge en un momento de "fragmentación" entre las comunidades, en relación a las diferencias en cuestión de Sanidad. "En Aragón estamos rodeados de autonomías con una capacidad de inversión en sanidad diferente. Eso es un polo de atracción y es más fácil cubrir una plaza en Tudela antes que en Calatayud, Alcañiz o Barbastro con un contrato más precario”, valora Ferrer.

"Está en juego la salud de la población porque en la formación está la calidad de la sanidad", defiende Ferrer. Este sentimiento se comparte con organizaciones médicas y científicas, como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) que califica que el traspaso "pone en peligro un sistema formativo consolidado, con buena reputación y un reconocido prestigio internacional". "Representa la igualdad de oportunidades, la unidad de la profesión médica y la calidad en la formación de especialistas", dice el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom). Además, consideran que la fragmentación del sistema actual "supondría el fin de un modelo de éxito y penalizaría no solo a los especialistas en formación y a los centros docentes, sino a todo el sistema sanitario, los pacientes y, en último término, a los ciudadanos".

Desde el Gobierno de Aragón prefieren no ahondar en este asunto, puesto que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo descartó: "No está en la agenda de Gobierno hacer ningún cambio que no sea de la mano de todas las comunidades para mejorar el sistema que ya tenemos". Acto seguido, la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, le rebatió en Twitter: "Los gobiernos catalán y español acordaron crear un grupo de trabajo para debatir sobre este traspaso y otros".

Este rifirrafe hace que el conflicto adquiera más tintes políticos que sanitarios. "Se está asumiendo desde el contexto político y no sabemos qué quieren", lamenta la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. "La Formación Sanitaria Especializada no debe servir como moneda de cambio en una negociación política que nada tenga que ver con el sistema sanitario", refleja la asociación en un comunicado.

Se desconoce si el examen sería el mismo día, ni si se compartirían las cuestiones a preguntar. "No sabemos ningún movimiento, ni los colegios de médicos hemos recibido ninguna pregunta de momento”, sostiene la representante del Colegio de Médicos. La Asociación MIR España insiste que no conocen los detalles, de hecho, el PP ha solicitado al Ejecutivo que entregue al Congreso de los Diputados el acta de la reunión en la que se abordó el tema y que, al mismo tiempo, se "disuelva" el grupo de trabajo que se iba a crear para estudiar esa posible cesión.

Esta posibilidad de traspaso ha generado una reivindicación entre la clase médica: que se les consulte. La Asociación MIR España pide que "no tomen decisiones que puedan afectar a la formación de especialistas sin contar con las asociaciones científicas y profesionales", una idea que coincide con el planteamiento que realizan desde el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.