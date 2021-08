Sanidad detecta una pérdida de "ímpetu" y anima a los jóvenes de entre 20 y 30 años a vacunarse

Sanidad ve con inquietud que los jóvenes de entre 20 y 30 años han perdido ese "ímpetu inicial" que les llevó a pedir de forma masiva fecha para vacunarse los primeros días en los que se abrió la agenda para esta franja de edad. Así lo reconoció este martes el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo. Lamentó que el porcentaje actual de citaciones en esta franja no pase del 50 o 60%, lo que supone un "salto" a la baja en comparación con otros grupos etarios.

Falo reconoció que preocupa que en agosto, mes por excelencia de las vacaciones y más en el contexto actual, la población cambie "sus prioridades" y le dé menos importancia que hace tres meses a la inmunización. "También es importante disfrutar de las vacaciones, pero mejor después de vacunarse", insistió. La incidencia de contagios más elevada se sitúa en estos momentos en los jóvenes de entre 15 y 19 años, con 815,9 casos por cada 100.000 habitantes a siete días. Le siguen el grupo de entre 20 y 24 años (692,4) y de entre 25 y 29 años (649,2). Aún así, hay que tener presente que se trata de unas cifras muy inferiores a las registradas a mediados de julio, cuando se llegaron a duplicar estos datos.

Por el contrario, las citas para que los niños de entre 12 y 15 años reciban el primer pinchazo parece que van a mejor ritmo. Y eso a pesar de que no hay mucha experiencia en este colectivo fuera de lo que son los calendarios habituales de vacunación de los menores. Actualmente, el porcentaje de citación se sitúa entre el 40 y el 50%: en 12 años es del 42%; en 13, del 45%, en 14, del 49% y en 15 años, del 52%. "No me atrevo a decir si es mucho o poco, a mí me parece que está bastante bien, pero debería ser mejor", valoró con prudencia el director general de Salud Pública. Hasta el momento, el 21,3% de los chavales de entre 12 y 19 años ha recibido una dosis y el 5,9% la pauta completa.

Lo que no ha tenido "mucho éxito" en esta campaña, admitió Falo, ha sido la posibilidad de que adelantaran las segundas dosis de Astra Zeneca aquellos ciudadanos que las tenían fijadas a partir del 26 de julio. De las alrededor de 37.000 personas de entre 60 y 67 años que tienen la oportunidad de completar su inmunización antes de lo previsto inicialmente, solo unas 3.800 se han animado. El director general expresó que puede haber "muchas razones" que expliquen esta falta de respuesta, que también atribuyó a que la gente se ha organizado la vida, "y es legítimo", en función del primer calendario.

Inquietud por las residencias

Los brotes en las residencias de mayores siguen al alza, fruto de la transmisión comunitaria general, aunque su impacto está ahora "amortiguado" por la vacunación y nada tienen que ver con los fallecimientos y casos graves que se vivieron en las olas de abril y noviembre del año pasado. Ayer había 63 o 64 brotes abiertos, de los que más de la mitad solo tenían un caso (en los geriátricos con un positivo, ya sea de un usuario o de un trabajador, se considera un brote). El impacto en la hospitalización es también "más moderado", con 26 personas que viven en estos establecimientos ingresadas.

No obstante, el dato de los más de 60 focos contrasta con el de los 44 que se notificaron el pasado jueves en el boletín epidemiológico de la Comunidad. De hecho, este pasado lunes se conoció la muerte de dos ancianos en una residencia de Sabiñánigo.

La situación "preocupa", asumió Falo, y los casos se están "siguiendo muy de cerca". Además, aseguró que se investigarán los brotes para valorar "hasta que punto se ha producido algún tipo de escape vacunal o algún otro problema".

Aunque desde Salud Pública se descarta adoptar más restricciones, sí que se hizo una llamada a "recuperar" las cautelas y las medidas de prevención clásica, como "la sectorización, el uso de las mascarilla, la higiene de manos y el mantenimiento de la distancia social".

"Se ha avanzado mucho en los últimos meses –concluyó Falo­–y son medidas que las residencias han incorporado en sus modelos de trabajo".