Casi la mitad de los adolescentes, de 12 a 15 años, tiene cita para vacunarse

Casi la mitad de los aragoneses entre 12 y 15 años cuenta ya con su cita de vacunación, cinco días después de que el Departamento de Sanidad abriera la inscripción para los 57.526 habitantes nacidos entre 2006 y 2009.

En concreto, ya tienen su citación un 42 % de los niños y niñas de 12 años, un 45 % de los de 13, un 49 % de los de 14 y un 52 de los de 15, como ha concretado el director general de Salud Pública aragonés, Francisco Javier Falo, al ser preguntado este martes en una rueda de prensa.

"No me atrevería a decir si es mucho o poco. A mí me parece que está bastante bien, pero tendría que estar mejor", ha respondido a la pregunta de cómo valora este porcentaje.

De hecho, en el grupo de 20 a 30, donde se da una mayor incidencia, están comprobando cómo el "ímpetu inicial" por citarse de los primeros días se va ralentizando, sin llegar a pasar de la franja entre el 50 y el 60 % "que deberíamos incrementar".

En este sentido, no ha escondido su preocupación por el avance de la vacunación durante el mes de agosto: "Nos preocupa que este mes la población cambie sus prioridades y le dé menos importancia a vacunarse de la que se le daba hace tres meses o de la que nosotros pensamos que se le debe dar".

Por eso, ha insistido en que es importante disfrutar de las vacaciones pero, "si pudiera ser, después de vacunarse".

Comienza la vacunación de adolescentes de entre 12 y 15 años en Aragón

Por su parte, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha aportado los datos de contagiados del Ministerio de Sanidad, que se asemejan a la situación en Aragón: el 83 % de las personas que se contagian no están vacunadas, un 12 % son personas con una dosis y solo un 5 % son personas que están vacunadas con las dos dosis.

"Conforme van pasando las semanas tenemos a más gente vacunada, con muy buen ritmo de vacunación, en este momento, un 64 % de la población tiene la dosis completa y eso nos hace pensar que conforme pase el tiempo conseguiremos doblar esta curva con más velocidad", ha concluido.