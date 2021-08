Los aragoneses llegan a la Costa Dorada para salvar la temporada turística

Mientras se espera la llegada del turismo internacional para mediados de agosto, este fin de semana la Costa Dorada acoge a miles de turistas nacionales procedentes de Aragón, Navarra, País Vasco, Madrid, Cataluña… que no se han decidido a coger el avión y han preferido quedarse en el país para disfrutar del mes vacacional por excelencia.

Los que tienen segunda residencia en la zona, empezaron a llegar el viernes. Es el caso de Rosa e Iñaki, una pareja de Zaragoza que tienen un chalet en la urbanización de la Llosa de Cambrils. “Ya vinimos una semana en junio porque teníamos muchas ganas de ver el mar y pasear al aire libre y la verdad es que nos sorprendió porque había mucha gente de Zaragoza”, cuenta Rosa. Normalmente bajan a la playa, salen a correr o en bici y por la noche reservan en algún restaurante de Cambrils para ir a cenar, “pero en cambio este fin de semana venimos de relax y hemos ido al súper y no creo que salgamos ni a cenar, tal y como están las cosas con los contagios, preferimos quedarnos en casa”, añade Iñaki. Han llegado en coche a media tarde y el viaje ha sido tranquilo “había bastante tráfico pero era fluido, no hemos encontrado ningún tapón en todo el viaje”, afirma Rosa.

Rosa e Iñaki, en su casa de Cambrils. Marina Germà

Igual que ellos, María y Pedro, de Tarazona, llevan veraneando en La Pineda toda la vida. Ya están jubilados y por eso pueden pasar casi todo el verano en la costa. “Este verano se ve menos gente. Los apartamentos están llenos pero paseando y en la playa no se ven las aglomeraciones de otros veranos”, comenta María. Ellos salen a cenar los fines de semana y cuenta que “los restauradores se quejan de que los turistas nacionales no salen tanto y no gastan tanto”.

A la estación de Renfe de Cambrils llega un grupo de 7 amigos desde Artesa de Segre, en Lérida, que han venido a pasar una semana a casa de los padres de Juan. Es la primera vez que salen todos juntos, querían hacer un viaje más largo, pero con las circunstancias actuales han pensado que sería mejor quedarse cerca. “En Cambrils y Salou tienes playa y un poco de marcha, además tenemos casa por lo tanto es el mejor plan para agosto”, comenta Juan.

Un grupo de amigos desembarca en Salou para pasar unos días. Marina Germà

Desde la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Tarragona afirman que la temporada la está salvando el turismo español, “principalmente en fines de semana, que es cuando han venido durante el mes de julio, ahora en agosto empezarán a pernoctar más días y esperaremos a los británicos a partir del 10 de agosto.”

Sin duda el sector con más ocupación es el del camping y apartamentos, que están viendo cómo turistas aragoneses, vascos y navarros suplen a los ingleses, franceses, belgas y holandeses.

Mari Cruz y Pablo son una joven pareja aragonesa con una niña de 5 años que pasaran el mes de agosto en Salou. “Conocemos mucha gente que tiene apartamento aquí y en la Pineda y aunque nosotros no lo tenemos hemos decidido venir a pasar nuestras vacaciones al camping Sangulí. Nos hubiera gustado irnos a Disneyland París pero este año no es el más indicado para coger avión y meterse en un parque de atracciones con tanta gente. Lo dejaremos para el año que viene.”