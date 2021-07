La Universidad de Zaragoza tiene 33.600 solicitudes en lista de espera, un 30% más que el año pasado

Las próximas semanas van a ser vitales para muchos de los estudiantes que están detrás de las 33.659 solicitudes en lista de espera con que cuenta la Universidad de Zaragoza. Una cifra de inscripciones en ‘capilla’ que ha aumentado un 29,55% con respecto al año pasado, cuando se alcanzaron las 25.981. Estos números no se corresponden con el de jóvenes que se encuentran en esta situación, ya que la mayoría suelen optar por más de una carrera para no cerrarse ninguna puerta. Estas 33.659 peticiones pertenecen a alumnos que acceden a una carrera tras haber completado la Evau y no incluyen otras vías de acceso como los mayores de 25 y 40 años, los ya titulados universitarios o los deportistas de alto rendimiento.

La rama sanitaria vuelve a ser de lejos la más demandada. Medicina en Zaragoza supera las 4.964 peticiones en lista de espera. Lo mismo ocurre en Huesca, con 4.358; y en Enfermería en las tres capitales de provincia, con 2.976 en Zaragoza, 2.561 en Huesca y 2.450 en Teruel. Por encima del millar de peticiones expectantes se encuentran también Veterinaria, con 1.459; Fisioterapia, con 1.427 y Psicología, con 1.300. De estos últimos grados llama la atención el de Psicología, que se imparte en el campus de Teruel y que ha duplicado su lista de espera este año aumentando un 132,14%.

Se ha estrenado con éxito el doble grado de Ingeniería Informática y Administración de Empresas, que ofrece 10 plazas en la capital turolense y cuenta con una lista de espera de 34 inscripciones. En el otro extremo, hay 14 titulaciones en las que han sido admitidas todas las personas que lo demandaron, según los datos que se pueden consultar en la página web de la Universidad de Zaragoza.

La experiencia de otros años muestra que las listas de algunas de las carreras que suscitan más interés se mueven mucho, ya que una buena parte de los admitidos ahora proceden de otras comunidades y, sin son aceptados en sus facultades de referencia, renuncian a matricularse en la aragonesa.

Además, desde el campus público señalaron que este año se esperan más variaciones tras el primer llamamiento ya que el periodo de matriculación coincide en fechas cercanas en distintas regiones, lo que favorecerá que los estudiantes de fuera de la Comunidad sepan antes si tienen plaza en otra facultad que les interese más.

Próximos llamamientos

Para vacantes que puedan irse generando por renuncias de matriculados o de integrantes de los listados de espera se llevará a cabo el primer llamamiento el próximo lunes, 26 de julio. Le seguirán posteriormente los del 23 y 30 de agosto y 6, 13 y 20 de septiembre. Las notas de corte también irán variando a la baja.

La matrícula se formalizará en las jornadas inmediatamente siguiente a cada uno. Por ello, la Universidad de Zaragoza recomienda prestar atención a estos llamamientos, a través de su página web, para no perder la opción de cursar los estudios elegidos.