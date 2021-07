La beca salario será compatible con la ayuda de movilidad y la Erasmus

Las becas salario, por las que los alumnos recibirán 950 euros durante nueve meses, serán compatibles con las ayudas de la DGA de movilidad –para jóvenes que estudian en un campus diferente al de su localidad, siempre dentro de Aragón– y las Erasmus. Asimismo, según las bases reguladoras, se prevé que los beneficiarios puedan aspirar a la beca que cubre la matrícula, convocada anualmente por el Ministerio de Educación y FP.

Se trata de una de las principales apuestas de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, quien lleva desde que llegó al cargo intentando poner en marcha este sistema piloto, que sigue el ejemplo de la Comunidad Valenciana.

La aragonesa va dirigida solo a alumnos de grado, sin posibilidad de que se adhieran los estudiantes de máster o doctorado. Y para poder acceder a ella será requisito indispensable haber obtenido la ayuda del ministerio durante el curso previo, 2º de bachillerato, residir en Aragón y que la nota de acceso a la Universidad sea, como mínimo, de 9 sobre 10.

Para conceder las 30 primeras con las que comenzará el programa, se baremará en función de esta calificación. En el supuesto de empate, las bases reguladoras detallan que tendrán prioridad los solicitantes que pertenezcan a una unidad monoparental. Posteriormente, si lo hacen a una numerosa, dando preferencia a las de categoría especial sobre las de general. En caso de que no haya sido suficiente para resolver el empate, se tendrá en cuenta que tenga una discapacidad acreditada igual o superior al 33% –primando aquellas por encima del 65%–. Por último, las razones de desempate serán estar matriculado en una rama del conocimiento con menor número de personas beneficiaras o ser el solicitante con menor edad.

El citado documento también incluye que no podrán beneficiarse los que accedan a través de un ciclo formativo, a no ser que hayan superado al Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau). Tampoco lo harán los que se presenten a las pruebas de acceso para mayores de 25, 45 y 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional; o los que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Su renovación estará supeditada tanto a la disponibilidad presupuestaria como a que los beneficios, en primera o segunda convocatoria, aprueben los 60 créditos que, como mínimo, debían de estar cursando para poder acceder a la ayuda.

Tampoco podrán, en términos generales, llevar a cabo ninguna actividad profesional. Se exigirá el informe de vida laboral del beneficiario para corroborar esta cuestión y, cada año, se comprobará que se mantiene el nivel de renta exigido para ser becario del Ministerio, al restarle a la unidad familiar lo recibido por la beca salario.

La Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento tiene previsto que sea necesario contar con determinada nota media en la titulación para mantener la ayuda, que variará en función de la rama del conocimiento en la que se esté matriculado. Sin embargo, esta cuestión todavía no se ha concretado.

Todo el proceso, como en el resto de convocatorias de este departamento, se llevará a cabo de manera electrónica.

Másteres estratégicos

Dentro del programa de becas del Ejecutivo aragonés, esta semana se publicarán las ayudas para estudiar másteres estratégicos, que incorporan desde este curso la especialidad de Educación Física del postgrado en Profesorado, que se imparte en el campus de Huesca, y la de Dibujo, Imagen y Artes Plásticas, en Teruel. Los adjudicatarios reciben 4.770 con los que costear estos estudios.

La pasada semana, el Consejo de Gobierno aprobó la reducción de las tasas académicas, por la que los precios de los postgrados habilitantes –aquellos que son obligatorios para el ejercicio de una profesión– se equiparan al de profesorado, el más económico, con un importe por crédito de 20,20 euros. De este modo, un postgrado de 60 créditos pasará de costar 1.549,8 a 1.212 euros, es decir, 337,8 menos.