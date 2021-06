El ocio nocturno en Aragón pide abrir hasta las 4.00 y el sector de las bodas espera un aluvión de enlaces

A falta de conocer la letra pequeña de las medidas flexibilizadas que traerá consigo a todo Aragón el nivel de alerta 1, hosteleros y comerciantes aplauden unos horarios y aforos más amplios "muy esperados y reclamados", en palabras del presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Fernando Martín. Pero todo tiene su cara y su cruz. Para los bares y restaurantes es un balón de oxígeno poder abrir una hora más hasta la 1.00. La cruz es el ocio nocturno que reclama también una hora más de actividad hasta las 4.00.

"Hasta que no cierre la hostelería los locales de noche no se van a animar, porque la gente va a demorar las cenas y prolongar las tertulias y la primera copa", explicó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano. La agrupación solicitará al Gobierno aragonés poder mantener la persiana levantada hasta las 4.00 como ya ocurre en otras comunidades como Cataluña. Para garantizar que los establecimientos se desocupan a tiempo dejan de servir media hora antes del cierre y ahora "la mayor actividad en los negocios se van a concentrar en apenas dos horas". En Cataluña, desde el pasado 21 de junio, el horario para discotecas y bares musicales es hasta las 3.30, más treinta minutos de desalojo.

El indulto a las barras es un paso hacia esa añorada normalidad. No obstante, los propietarios de los bares y los camareros no tienen muy claro todavía cómo será esta recuperación del tú a tú más cercano con los parroquianos que es la esencia de muchos. El presidente de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza, José María Marteles, apuntó que están "expectantes" para conocer los detalles del marco normativo que se publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). "Las dudas son en relación al consumo en barra, si el mismo deberá ser sentado o si por el contrario podrá hacerse de pie manteniendo las distancias de seguridad de 1,5 metros", comentó. También se va a dar el caso de pequeños bares a los que no les compensará atender en barra si tienen que ampliar el personal ya que no les cabrá mucha gente.

En temporada de banquetes

El presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, se mostró "muy contento" con la flexibilización que, a su parecer, será particularmente positiva para el sector de los banquetes, que "lo está pasando muy mal" y que con la posibilidad de organizar eventos para 150 personas se acercará ya a la normalidad. El sector hotelero y el de la restauración funcionan ya a pleno rendimiento en la provincia, donde no quedan locales cerrados como consecuencia de las restricciones anticovid.

Una opinión que comparte el dirigente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón. "Estamos en plena temporada de banquetes y poder celebrarlos con hasta 150 invitados va a suponer un auténtico revulsivo. La disposición de las mesas con hasta 10 personas en el interior también supone una ventaja importante", afirmó Martín.

Ante esta "liberalización" de las celebraciones, espera un "aluvión" de enlaces en los próximos meses, aunque agosto "siempre ha sido el mes más tranquilo". Sobre el hecho de que el aforo alcance el 75% no cree que afecte demasiado "ya que con el mantenimiento de la distancia entre mesas el número final de clientes tampoco puede aumentar mucho a no ser que se trate de establecimientos muy amplios". También apeló a seguir actuando con "responsabilidad" y no "bajar la guardia".

Con "alegría, cautela y responsabilidad" porque el virus "todavía sigue ahí". Así recibió las nuevas medidas el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Huesca, Carmelo Bosque. Reconoció que estos meses de pandemia han sido "muy duros" para el sector, que empieza ahora a creer que en otoño se habrán recuperado los aforos y horarios previos a la covid porque "ahora sí parece que estamos cerca del final". Asimismo, indicó que ha sido difícil de entender que las restricciones para la hostelería fueran distintas en cada región.

Rcuperar la confianza del consumidor

Más allá de alcanzar un aforo del 75% en los comercios, el presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos), José Antonio Pueyo, considera que lo importante es "recuperar la confianza del consumidor en la doble vertiente de seguridad sanitaria y de esperanza en el futuro económico, pues el índice de confianza del consumidor en lo que se refiere a expectativas futuras ha estado muy bajo". El paso a la fase 1 lo considera una "buena noticia" que va a aumentar "las posibilidades de negocio" en todas las áreas económicas. "En estos momentos no podemos más que ir a mejor, el peligro vírico está en retroceso", dijo.

Estar en el nivel de alerta 1 también va a suponer un "respiro" para los gimnasios que gozarán de un aforo del 75%. El presidente de la Federación nacional de empresarios de instalaciones deportivas (Fneid), Alberto García, señaló que están pendientes de la publicación oficial de la nuevas medidas para ver si, tal como reclaman, se elimina la práctica deportiva en grupos de 10 separados como máximo entre sí cinco metros, como es hasta ahora, y pueden hacer sus entrenamientos y sesiones manteniendo una distancia de 1,5 metros y "por supuesto con mascarilla".

Mariangel Cuartero, propietario junto a su marido del bar La Pata Negra de Zaragoza Toni Galán

"La barra es fundamental para los bares pequeños"

Mariangel Cuartero, propietaria junto a su marido desde hace nueve años del bar La Pata Negra de Zaragoza, espera recuperar esa "barra que es fundamental" para pequeños locales como el suyo. "Aquí funciona mucho la rotación de gente, que entra y se toma caña y tapa. Es un trato muy directo que se echa de menos", explicó. De momento no sabe si tendrá que tirar o no de banquetas para todos.

Sergio Jiménez, dueño de Videojuegos Stargames en el Centro Comercial El Caracol de Zaragoza Toni Galán

"Si hay más ambiente en la tienda las compras se animan"

Para Sergio Jiménez, dueño de Videojuegos Stargames en el Centro Comercial El Caracol de la capital aragonesa, aumentar el aforo supone «crear más ambiente en el comercio y así las compras también se animan». Con la vacunación completa acaba de retirar la mampara del mostrador y está «encantado» de atender a sus clientes sin un metacrilato de por medio. Destaca la gran aceptación de la campaña ‘Volveremos si tú vuelves’ del Ayuntamiento zaragozano.