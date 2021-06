Aragón amplía las ayudas del plan estatal de 141 millones al 78% de las actividades económicas y pagará desde octubre

Aragón amplía las actividades económicas que podrán optar a los 141 millones de euros que corresponden a la Comunidad del plan de rescate estatal a autónomos y a pequeñas y medianas empresas. De los 95 CNAE's (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) iniciales incluidos por el Estado la DGA eleva la cifra total a 491, de manera que es la cuarta autonomía a nivel nacional más permisiva. Los solicitantes deberán acreditar que el volumen anual de sus operaciones declarado en el IVA ha caído más de un 30% respecto a 2019.

El plan para pedir las ayudas se prolongará del 19 de julio al 10 de septiembre, y el objetivo que se fijan desde la consejería de Hacienda que dirige Carlos Pérez Anadón es empezar a pagarlas a mediados de octubre. Hasta el 19 de junio se pretende que los empresarios preparen la documentación y se pongan al día, si es necesario, con la Administración. La DGA, de acuerdo con los agentes del diálogo social, ha decidido dejar fuera a las empresas que hubieran tenido pérdidas en 2019 al considerar que "podía ser una decisión que desvirtuaría el sentido y filosofía del plan de ayudas".

Los solicitantes no podrán estar afectados condenas que los inhabiliten para obtener subvenciones, no haber sido culpables en la resolución de contratos con la Administración y deberán estar al corriente de los pagos tributarios. No podrán concursar los declarados insolventes, los que hayan solicitado concurso voluntario o los que residan en paraíso fiscales.

El Gobierno aragonés pagará por anticipado el 100% de la ayuda y dispondrá de dos años para realizar las comprobaciones. Las ayudas oscilarán entre los 3.000 y los 200.000 euros y tendrán carácter finalista, de manera que tendrán que utilizarse para pagar, en el plazo máximo de un mes y a través de entidades financieras, a proveedores y a otros acreedores financieros y no financieros.

Los beneficiarios se comprometen a mantener la actividad afectada por las ayudas hasta el 30 de junio de 2022, a no repartir dividendos en estos dos ejercicios y a no incrementar las retribuciones a los altos directivos durante dos años.