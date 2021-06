Marymar Calonge: "Hasta que no bajen el IVA a las peluquerías no vamos a parar"

Marymar Calonge (Zaragoza, 1969) estudió peluquería en el instituto zaragozano de Los Enlaces y lleva tres décadas de trabajo, en su mayoría de autónoma. Es una de las portavoces de la plataforma ‘Creer en nosotros’ en la capital aragonesa que ha sacado a la plaza del Pilar de Zaragoza la protesta de las peluquerías para que vuelvan a tener el IVA reducido y se manifestó la semana pasada con todo el sector en Madrid

¿Están consiguiendo algo?

La primera concentración fue el 2 de octubre en varias provincias españolas, pero en Zaragoza mi compañera Marta Molí y yo nos unimos a partir de la del pasado 20 de enero, después de contactar con la plataforma a través de las redes sociales. Algunas personas te dicen que no vamos a conseguir nada, pero vamos sumando apoyos y ahora somos unas 160 personas del sector de la peluquería y estética, todo lo que es imagen personal. Y se han presentado seis proposiciones no de ley (PNL). Hay dos que se han aprobado en el Congreso y otra en el Senado. Ahora estamos pendientes de alguna enmienda. Hasta que no consigamos que bajen el IVA a las peluquerías no vamos a parar.

¿Tanto supone que hayan pasado de pagar un IVA reducido del 8% al 21% desde la crisis económica anterior, en 2012?

Sí. De un servicio pagas un 21%, que es casi una cuarta parte. Dijeron que éramos esenciales durante la pandemia y luego estamos pagando el IVA más alto, siendo que teníamos uno reducido. Desde que subió hemos visto que han ido bajado los ingresos. Nos lo aumentaron de golpe por la crisis anterior, pero era de manera momentánea. Entonces no podíamos incrementar esos trece puntos a los clientes tal y como estaba el panorama. La gente no hubiera venido o hubiera reducido el tiempo en la peluquería. Tuvimos que asumirlo nosotras.

¿Qué ha supuesto la crisis actual por la covid-19?

La pandemia ha sido la puntilla. No hay comuniones, bodas, cenas de empresa, Navidades, pasos del ecuador, que es lo que nos ayuda a levantar el año. La semana pasada vinieron dos señoras de 90 años que no habían venido desde el año pasado. Para el tinte ya no vienen cada mes sino cada dos o tres. Y te llega el trimestre y llega el varapalo de pagar los impuestos. Yo tenía una empleada y tenía que pagar una nómina, la Seguridad Social y los gastos de la peluquería. He tenido que despedirla después de 30 años juntas. Eso es lo más duro que me ha pasado.

¿Se arrepiente de ser autónoma en situaciones así y en la crisis actual?

No, pero en ese momento pensé que si no fuera autónoma no hubiera tenido que dar ese paso tan duro. Ahora mismo, a cualquiera que veo le digo que no se meta a autónomo. Me quito el sombrero ante la gente que va a montar un negocio. Son muchos quebraderos de cabeza, aunque yo no me arrepiento. En otra situación sí que animaría a la gente, pero que tenga vocación. Tiene que ser vocacional y además saber trabajar de cara al público.

En su caso, ¿fue vocacional?

Sí. Yo hice BUP y luego pasé a FP. Entonces se decía que los que pasábamos a FP era porque no nos gustaba estudiar, pero a mí me gustaba lo que estudiaba en peluquería en el instituto de Los Enlaces. Luego fui a una academia para perfeccionar y enseguida me llamaron para esta peluquería. Estuve dos años trabajando y luego cogí el traspaso a los 21 años.

¿No era muy joven para asumir la responsabilidad de llevar un negocio?

Yo al principio tenía algo de miedo, pero mis padres me dieron el empujón. Me dijeron que para irme a otro sitio que me la quedara, ya que había hecho clientela.

En su sector las patronales han augurado miles de cierres este año.

Puede que haya peluquerías que se planteen si aguantan este año. Hay gente que todavía está de ERTE. Se ha perdido un 50% de la facturación. Y ahora, lo que nos faltaba es la subida de la luz, pero lucharemos hasta el final.