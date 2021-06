El Congreso del PAR será el 30 y 31 de octubre y Aliaga no desvela aún si se presenta a la reelección

"Si me voy a presentar o no va a depender de mi salud. No puedo ahora anunciar eso". Con estas palabras el presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno aragonés, Arturo Aliaga, ha expresado su voluntad de seguir haciéndose cargo de todas las tareas tanto al frente de la DGA como en su propio partido. "Yo gané un congreso con el 82% de los votos. He vuelto a llevar al PAR al Gobierno y estamos gobernando con un modelo de pacto que funciona. No sé por qué es tan importante que el congreso del PAR se celebre", ha manifestado. "Entiendo que en un partido haya críticos. Siempre los ha habido, pero he estado hablando con ellos y trabajando desde el hospital", ha dicho, sin que ninguna convocatoria u orden de ayudas se quedase sin realizar. "Es como si a un trabajador por estar de baja, cuando vuelve le hayan roto la máquina de trabajar", ha dicho, recordando que no ha dejado de gobernar ni siquiera desde el hospital.

Reconociendo que este año en lo tocante a su salud "ha sido malo", ha anunciado que la propuesta que hará esta misma tarde a la ejecutiva de su partido, que comenzará a las 18 horas, es que el congreso del PAR tenga lugar el 30 y el 31 de octubre. "Les presentaré el informe de la Presidencia con las 14 reuniones que ha habido desde enero y les propondré estas fechas". Ha descartado julio por el hecho de haber estado ingresado con un problema grave de salud, por el que se ha disculpado, "al no haber podido celebrar la ejecutiva en abril" y no ha desvelado todavía si optará a la reelección o no, indicando que será su salud lo determinante a la ahora de decidir eso.

Asimismo, ha indicado ser "muy demócrata" y si en el congreso, ha advertido, "hay una gran mayoría que considera que no debo estar, no estaré". A menudo, ha recordado, "estoy con alcaldes y cada uno me pregunta por una cosa, que si un colegio, que si una obra, pero no cuándo se celebra el congreso del PAR", algo que ha considerado no es tan relevante.

Lo que sí ha recordado son los buenos datos económicos de Aragón. "Crecemos por encima de la media. Tenemos inversiones importantes, las exportaciones se están disparando, el primer coche eléctrico se lanzó en la fábrica de Figueruelas, etc". Asimismo, se ha referido al importante papel que el PAR desempeña en el Gobierno de coalición. "Hasta un diputado de Podemos ha dimitido argumentando la mucha influencia que tenemos, con las competencias importantes que nos han asignado y estamos ejerciendo" y ha puesto de ejemplo los 16 millones de euros para la escuela concertada".