Las tormentas se intensificarán esta semana, con especial severidad el jueves

Varios puntos de Aragón se encuentran este martes en alerta amarilla por tormentas y altas temperaturas. Esta misma tarde podrían comenzar a producirse descargas en determinados puntos, en algunos de ellos acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. No obstante, desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), señalan que la mayor intensidad en las tormentas se espera para este jueves, 17 de junio, donde las fuertes lluvias podrían ir acompañadas incluso de otros fenómenos adversos como vientos muy fuertes o tornados.

Para este martes, 15 de junio, la Aemet ha establecido la alerta amarilla por tormentas en el Pirineo oscense (a partir de las 14.00), el Centro de Huesca (desde las 17.00), la comarca de las Cinco Villas (a partir de las 17.00) y la Ibérica zaragozana (desde las 14.00). En todos estos puntos hay probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, sobre todo por la tarde.

En cuanto a la alerta por calor, la Aemet incluye en este aviso al Sur de Huesca y la Ribera del Ebro de Zaragoza, con temperaturas que máximas que podrían alcanzar los 36 grados y mínimas entre los 18 y los 22 grados. Ya a última hora del lunes se produjo la primera noche tropical del año, con 27 grados en Zaragoza y 29 en Fraga a las 23.00.

Se espera que las elevadas temperaturas se mantengan hasta el miércoles y que empiecen a bajar a partir del jueves, cuando se producirá el principal episodio de tormentas, más fuertes e intensas.

El jueves se acercará una DANA que podría provocar tormentas muy intensas y potencialmente preocupantes. "El jueves es el día que se ve más significativo, ya veremos si no hay algún fenómeno más violento, como tornados o rachas muy fuertes de viento", apunta Rafael Requena, delegado de la Aemet en Aragón.

Especialmente intensas podrían ser las tormentas del jueves en zonas de Teruel como el Maestrazgo o el Bajo Aragón, aunque habrá que ver cómo evoluciona la situación, ya que estos episodios intensos podrían extenderse a más zonas de Aragón.

El delegado de la Aemet en nuestra Comunidad recuerda lo ocurrido hace poco más de una semana en Teruel capital, donde se produjo un tornado que arrasó campos y material agrícola. "Menos mal que el tornado de Teruel se produjo por delante de la línea de tormentas y no estaba asociado a una supercélula. Horas antes se habían producido tormentas fuertes con granizo en campos de las Cuencas Mineras, pero el tornado se formó en una zona seca por delante de la línea de tormentas. A pesar de ello, hubo bastantes daños por donde pasó y a algunos agricultores les destrozó tractores, desbrozadoras...", recuerda Rafael Requena.

El tornado rozó la autovía a la altura de Caudé Jesús Lopez

Otra de las consecuencias de las tormentas es el aumento del caudal del Ebro y, especialmente, de la turbiedad de sus aguas, que estos días lucen un color marrón intenso por la tierra arrastrada por las lluvias.

Mes de tormentas

Este mes de junio se están sucediendo numerosos episodios de tormentas, que apenas han dado tregua en Aragón, produciéndose prácticamente todos los días, algo que, si bien es normal en esta época del año, no deja de resultar llamativo por su frecuencia. "Llevamos todo el mes de junio con tormentas todos los días. Solo hubo una tregua el pasado fin de semana, pero hoy volvemos a la carga", apunta el delegado de la Aemet en Aragón.

"Estamos en el mes de las tormentas, cuando más frecuentes son. Cuando nos metemos en verano, hay que tener cuidado con las tormentas, porque disminuyen en frecuencia, pero no en intensidad. Se pueden volver más violentas y fuertes en julio y agosto. No olvidemos episodios como Biescas, que se produjo un 7 de agosto. Una cosa es que en julio y agosto no tengas tanta frecuencia como en junio, pero hay que andarse con mucho ojo", concluye Requena.