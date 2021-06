La incidencia a siete días cae en Aragón por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes

Discurre a paso lento pero firme Aragón hacia la nueva normalidad. La Comunidad registra una incidencia acumulada a siete días de 46,6 casos cada 100.000 habitantes, la más baja desde el 14 de julio de 2020. Es Zaragoza, con 50, la que peores cifras presenta. También continúan a la baja los contagios notificados por Salud Pública. Al viernes correspondían 80, 60 menos que la semana anterior y más de la mitad se concentran en la capital (46). El índice de positividad ronda el 6%, cerca del 5% que permitiría pensar que la pandemia empieza a estar controlada.

Aunque los datos de Aragón mejoran, siguen ligeramente por encima de la media nacional. Ocurre en la incidencia a 14 días, donde se eleva a 114, frente a los 108 del resto del país. Lo mismo sucede con la ocupación hospitalaria (3,38%, frente al 2,77%), y con la de unidades destinadas a críticos, 16% en Aragón y 10% en España, si bien se constata que la presión hospitalaria va cediendo conforme aumenta la cifra de aragoneses que están inmunizados.

Y el avance de la campaña deja, entre las mejores noticias, que los mayores de 75 años están a punto de entrar en cifras de nueva normalidad. Solo se registra un ligero aumento en los aragoneses con edades comprendidas entre los 35 y los 54 años.

Vacunas para los veraneantes

Una de las cuestiones que están sobre la mesa delConsejo Interterritorial de Salud es decidir si los veraneantes se podrán vacunar en su lugar de vacaciones. Y se trata de una cuestión que en Aragón afecta, y mucho, a núcleos turísticos del Pirineo como es el caso de Jaca. Desde el centro de salud ven bien la posibilidad de que los turistas puedan ponerse la segunda dosis de la vacuna contra la covid. Son muchas las personas de la propia Comunidad que cuentan en Jaca con segundas viviendas o acuden a pasar sus periodos vacacionales que lo podrán hacer, y no creen que en este sentido haya una vacunación masiva. También hay gente de Jaca que hasta ahora ha decidido vacunarse en otras ciudades.

La coordinadora del centro de salud jaqués, Virginia López, subraya, no obstante, que la mayoría ya irán con las dos dosis puestas. Recordó que a fecha de hoy, la gente de otras comunidades que quieran inocularse en Jaca "deberán darse de alta en el Servicio Aragonés de Salud para poder optar a la agenda de citaciones". Y lo mismo ocurre con los jacetanos que lo quieran hacer en otra comunidad. Una cuestión que puede resultar más complicada "y muchos optarán por vacunarse en su centro de salud". Pero insiste en que, si finalmente se aprueba esta opción, les parecería "bien".

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, también es partidario de que se aplique la medida, y señala que "igual que hay gente de Jaca que ha decidido vacunarse en Zaragoza, habrá gente de otros lugares que lo harán aquí, y entiendo que no será masivo sino que serán casos puntuales, y me parece algo normal". Espera que "cuanto antes" la mayor parte de la población "no solo de Aragón, ni España, del mundo" esté vacunada para poder lograr la inmunidad de grupo.