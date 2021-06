"Toda la vida luchando por la inclusión de nuestro hijo, y ahora le niegan una plaza de FP para discapacitados"

Ánchel Sabio acaba de terminar 4º de la ESO con 17 años en el instituto Torre de los Espejos de Utebo. Nació con una parálisis cerebral que le produjo una hemiparesia lateral izquierda que le limita el movimiento de la mano de esta parte de su cuerpo. Su minusvalía, de un 54% reconocida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), no le ha impedido conseguir el título y hacer deporte como cualquier otro chaval.

Ahora quiere cursar un ciclo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y su familia, "indignada", denuncia que Educación le niega una plaza de FP reservada para discapacitados. "La comisión de valoración considera que por su discapacidad no puede hacer algunas de las actividades y que se aprecian riesgos para su seguridad y para la del resto del alumnado", critica su padre, Ángel Sabio. Los progenitores reprochan a la DGA que para elaborar este dictamen "no le han llamado ni le han hecho ninguna prueba en la que pueda demostrar si está capacitado o no" . Reclaman que le evalúe un tribunal médico. Además, cuentan con un informe del instituto de Utebo defendiendo su idoneidad para afrontar el módulo.

"Unos estudios muy complicados para este estudiante"

Mientras, desde Educación explican que una comisión, en la que participan expertos de la familia profesional, del IASS y orientadores, estudió la situación "minuciosamente" y concluyó "por consenso" de todos sus miembros que el alumnos no podía presentar plaza por discapacidad, como había solicitado. El motivo, apuntan fuentes del Departamento es que "no se trata de un grado de programación, sino de uno que incluye montaje de componentes, cableado de redes, y otras actividades que resultarían de dificultad para el estudiante".

El principal objetivo de la comisión, subrayan estas mismas fuentes oficiales, es dilucidar si estos estudios son adeucados para el alumno, y "en este caso se determinó que resultaría muy complicado para este estudiante poder realizarlos". Además, otra de las funciones de este órgano es orientadora. "La función no es privar a este alumno de una formación, sino orientarlo hacia unos estudios, incluso dentro de la propia familia profesional, en los que pueda finalizar con éxito", apuntan. En cualquier caso, si es decisión de la familia, Educación recuerda que cabe la posibilidad de pedir plaza a través del turno ordinario del 22 al 28 de junio próximos.

"Puede ir a una academia privada, pero tiene derecho al centro público"

Estos progenitores censuran que después de la lucha diaria por la "inclusión" que están defendiendo desde que nació se le cierre la posibilidad de seguir formándose en el sistema público en lo que él quiere sin darle la oportunidad ni siquiera de intentarlo. Su padre lo define como un chico "normal, luchador y tozudo como el que más e inmensamente trabajador". "Es un niño deportista, ha jugado a balonmano durante tres años, a pádel, es entrenador de fútbol de un equipo de niños de prebenjamín y lleva a cabo algunos trabajos en la sección de fútbol del Stadium Venecia", pone como ejemplo de algunas de sus aficiones que disfruta como cualquier chaval de su edad.

Los padres reclamaron ante la resolución desfavorable emitida por el Departamento de Educación el pasado mayo, pero la comisión de valoración se ha ratificado en que las condiciones personales del alumno y las exigencias de los resultados de aprendizaje del ciclo son "incompatibles". Su queja la van a llevar también al Justicia de Aragón. De momento han encontrado una academia privada en la que tras pasar varias entrevistas le han admitido. "Por supuesto, nos podemos permitir pagar estos estudios, pero hay familias que se pueden encontrar en esta misma situación y no tienen esta opción", lamentan. "Estamos desesperados, enfadados, pero sobretodo dolidos. Anchel no se lo merece, ha luchado mucho. A la Administración se le llena la boca con el tema de la inclusión, pero a la hora de la verdad es una falsedad", concluyen estos padres.