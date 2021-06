María Díez-Juan: "Hay tantos tipos de autismo como personas que lo tienen"

¿Qué piensa cuando escucha un caso como el de la madre que recibió una paliza en un parque de atracciones por defender a su hijo que utilizaba la fila para personas con discapacidad?

Creo que hay un problema tanto de sensibilización social como de sensibilidad hacia las personas con trastorno del espectro autista (TEA). Una incomprensión que también viene derivada de una falta de información.

¿A cuánta población afecta?

Los últimos estudios de prevalencia apuntan que a entre una o dos de cada 100 personas. Hay algunas investigaciones que estiman que uno de cada 59 niños nace con algún nivel de autismo.

En el foro virtual de Atades, que se celebra este próximo lunes, van a abordar la detección temprana, ¿a qué edad se diagnostica?

La edad de diagnóstico se ha adelantado mucho. En 2009 el primer diagnóstico estaba en los 4 años y medio. Ahora ha bajado hasta antes de los 3. Lo ideal es generar seguimientos de niños sanos que nos permitan detectar señales de alarma desde edades de neurodesarrollo muy tempranas, como es a partir de los 12 o 18 meses. Este es el reto que tenemos por delante. Lo ideal sería que fuera incluso antes de los 18 meses.

¿Cuáles son esas señales de alarma a las que hay que prestar atención?

Las dificultades para responder al nombre, los niños desde los 9 meses pueden tener consolidada la capacidad de responder y mirar, y también para sonreír y comunicarse incluso a nivel verbal. También una ausencia de contacto ocular, incluso cuando la madre le cambia los pañales. Pueden presentar conductas repetitivas, como hacer rodar objetos, centrarse en cosas inadecuadas para su edad o no querer explorar contextos que habitualmente les encantan, como el rechazo a la arena o no tolerar algo mojado. Son reacciones sensoriales muy extremas. Eso sí, tienen que coincidir varias de estas dificultades.

¿Qué consejo les daría a unos padres que reciben un diagnóstico de autismo?

Es una noticia que marca un antes y un después, ya sea algo esperado o no. El mejor consejo es que busquen apoyo profesional, confíen en él y se apoyen mucho entre los propios cuidadores. Es una etapa en la que se abren muchas incógnitas. Se necesitan respuestas y certezas que no van a llegar hasta mucho más tarde, porque el neurodesarrollo no lo podemos predecir.

¿Tienen las personas con autismo características comunes dentro de sus diferencias?

Comparten características como dificultades de relación social, intereses restrictivos y la obsesión con algunas cosas. Hay un componente de rigidez cognitiva, comprenden las cosas de forma literal y esto genera malos entendidos e imprevistos. También hay partes de índole emocional, como la incapacidad de expresar cómo se sienten. Pero hay diferentes niveles de intensidad y afectación. Hay tantos tipos de autismo como personas con autismo.

¿El uso de la tecnología es beneficioso para estos niños?

Lo es si se aplica correctamente. Hay abordajes tecnológicos desde la realidad virtual, aplicaciones psicoeducativas y entornos virtuales para practicar y poner en marcha habilidades sociales. El uso de un ipad o unas gafas de realidad virtual genera un impacto positivo si se acompaña de un plan de intervención. El objetivo es que se utilice de forma terapéutica o estimuladora.

¿Qué le ha llevado a especializarse en este trastorno?

Lo descubrí gracias a una asignatura de la carrera y desde entonces mi trayectoria la enfoqué a este campo. El contacto con personas con TEA genera un montón de satisfacciones. Son personas únicas, con una capacidad increíble de entender el mundo y nuestro trabajo es intentar comprenderlo desde donde ellos lo ven, porque si no, no les podremos ayudar. Y luego esos padres, con su resiliencia, son increíbles.