Montero apoya a Belarra en Zaragoza y apela a la justicia feminista para evitar los asesinatos machistas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha apelado este viernes, tras conocer que se ha hallado el cadáver de Olivia, la niña de Tenerife secuestrada por su padre junto a su hermana, a la justicia feminista y ha afirmado que "para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia para dar donde más duele a las mujeres hay que defender a Juana Rivas o Irune Costumero".

El discurso de Montero en el cierre de la campaña de Ione Belarra a la secretaría general de Podemos, este jueves en Zaragoza, ha comenzado con "nombres propios", los de Beatriz y sus hijas Anna y Olivia, el de la sevillana Rocío Caíz -asesinada víctima de violencia de género- y los de las madres Juana Rivas o Irune Costumero.

"Todas esas mujeres y niñas necesitan hoy nuestro abrazo, el apoyo del conjunto de la sociedad y necesitan justicia feminista", ha señalado la número dos de Podemos, un día después de que el cadáver de la pequeña Olivia haya sido hallado en el fondo del mar y el exnovio de Rocío Caíz, la menor desaparecida en Sevilla, haya confesado haberla matado.

Montero ha reconocido que hay "una parte muy importante del dolor y de la violencia ejercida contra esas mujeres y esas niñas que es absolutamente irreparable", algo que le pesa, especialmente como ministra de Igualdad, al no haber llegado a tiempo.

"Pero la parte que sí que puede estar sometida a la reparación colectiva pasa en primer lugar por que el conjunto de la sociedad denunciemos y condenemos enérgicamente la violencia contra las mujeres, que se lleva la vida de niños y niñas y que es desgraciadamente la punta del iceberg de una violencia estructural que arruina la vida de mujeres y niños", ha concretado.

"No hay palabras para expresar el dolor de Beatriz o de la familia de Rocío, el sufrimiento de Juana Rivas o de Irune Costumero"

A su juicio, las víctimas necesitan justicia feminista: "No hay palabras para expresar el dolor de Beatriz o de la familia de Rocío, el sufrimiento de Juana Rivas o de Irune Costumero, pero sí hay políticas públicas para reparar parte del daño causado y evitar que ese daño se produzca a otras mujeres a otras niñas y a otros niños".

Montero ha considerado una "sinvergonzonería sin límite" que en el proceso judicial de Irune Costumero haya un miembro del poder judicial que haya dicho "con claridad" que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe.

"¡Mentira! No solamente no existe, no solo es un invento de un pedófilo para poder justificar su comportamiento, sino que en España estará prohibido por la ley", ha dicho en referencia a la nueva ley de la Infancia.

También ha llamado a defender a Juana Rivas, que acaba de ingresar en prisión, y ha lamentado que todavía exista en el país una justicia patriarcal "que penaliza y criminaliza a las madres que están defendiéndose a sí mismas y sobre todo a sus hijos e hijas de la violencia machista ejercida por sus parejas y exparejas".